Ученые нашли связь между храпом детей и курением родителей

Табачный дым, вдыхаемый детьми курящих родителей, приводит к развитию храпа. К такому выводу пришли китайские ученые, проведя исследование, сообщает издание Медпортал . Они выяснили, что пассивное курение увеличивает шансы ребенка на появления храпа, в сравнении с теми, кто такому воздействию не подвергался.

Более того, чем младше ребенок, тем более незащищенными он оказывается. Еще чаще храп проявлялся у малышей, которые родились у матерей, куривших во время беременности. Дети, чьи родители дымили при своем чаде с первых дней после рождения, храпели на 90 процентов чаще, чем у некурящих родителей.

Каким именно образом табачный дым может спровоцировать храп у ребенка, ученые не рассматривали. Между тем, детских храп не так безвреден, как кажется. Он часто является первым симптомом к такому заболеванию, как апноэ во сне, иными словами остановке дыхательных движений. Кроме того, пассивное курение может вызвать у детей респираторные и ушные инфекции, астму, синдром внезапной детской смерти, синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Министерства труда и социальной защиты России Топилин предложил премировать некурящих сотрудников.