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Ученые нашли связь между храпом детей и курением родителей
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Ученые нашли связь между храпом детей и курением родителей 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Табачный дым, вдыхаемый детьми курящих родителей, приводит к развитию храпа. К такому выводу пришли китайские ученые, проведя исследование, сообщает издание Медпортал. Они выяснили, что пассивное курение увеличивает шансы ребенка на появления храпа, в сравнении с теми, кто такому воздействию не подвергался.
Более того, чем младше ребенок, тем более незащищенными он оказывается. Еще чаще храп проявлялся у малышей, которые родились у матерей, куривших во время беременности. Дети, чьи родители дымили при своем чаде с первых дней после рождения, храпели на 90 процентов чаще, чем у некурящих родителей.
Каким именно образом табачный дым может спровоцировать храп у ребенка, ученые не рассматривали. Между тем, детских храп не так безвреден, как кажется. Он часто является первым симптомом к такому заболеванию, как апноэ во сне, иными словами остановке дыхательных движений. Кроме того, пассивное курение может вызвать у детей респираторные и ушные инфекции, астму, синдром внезапной детской смерти, синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Министерства труда и социальной защиты России Топилин предложил премировать некурящих сотрудников.
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