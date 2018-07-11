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Оренбургские врачи спали жизни еще неродившихся двойняшек
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Оренбургские врачи спали жизни еще неродившихся двойняшек 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургском областном перинатальном центре врачи провели 25 по счету уникальную внутриутробную операцию. Медики впервые выполнили сложное внутриутробное вмешательство 34-летней оренбурженке, которая ждала двойню.
За жизнь и здоровье малышей больше часа боролись два хирурга, анестезиолог-реаниматолог и врач-лаборант. Первому плоду проведено переливание совместимой донорской крови, а второму — выполнена редукция (забор) крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области.
«Это был редкий случай, когда из-за особенностей прикрепления пуповин плодов к плаценте нарушилось кровоснабжение малышей. Вследствие этого у одного из детей развилась анемия, а у другого — избыток гемоглобина. И то, и другое представляло риск для развития детей и могло вызвать их гибель, — рассказала специалист фетальной (внутриутробной) хирургии Альфия Сидорова.
Сейчас мама и уже новорожденные девочки находятся в перинатальном центре под контролем специалистов.
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