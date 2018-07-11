Нужна помощь: 8-летнему Денису жизненно необходима операция на сердце

Срочная помощь требуется Денису Козлову из Казахстана. У восьмилетнего мальчика — врожденный порок сердца. Причем диагноз поставили совсем недавно. Операция в Москве стоит больших денег, у родителей таких средств нет. Вы, наши телезрители, вместе с фондом «Детские сердца» можете дать ребенку шанс на выздоровление. Подробнее — корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Мама Дениса с недавних пор не спускает с сына глаз. Мальчик может неожиданно начать задыхаться или вовсе потерять сознание. Ему тяжело переносить жару и холод. У Дениса год назад обнаружили тяжелый врожденный порок сердца.

«У него гипоплазия легких, легочная гипертензия — это в кровотоках высокое давление в легких — и синдром Ятагана, и помимо этого у него еще диафрагмальная грыжа Морганьи, это между брюшной полостью и сердцем, находится там дырочка, это тоже опасно», — перечисляет заболевания сына Галина Абрамова

Правильного диагноза мальчик ждал семь лет. Прозвучал он как приговор. Медики очень поздно заметили серьезное заболевание. Патология уже стала причиной серьезных осложнений. Болезнь не щадит и другие органы. Любая простуда может стать для Дениса смертельной. Последнее время ребенок так часто встречается с врачами, что уже сам в них стал играть.

Ждать нельзя, помощь врачей нужна срочно. Но цена за операцию — 344 тысячи рублей — для многодетной семьи неподъемная. Потому пока Денис вынужден терпеть боль и отказываться от подвижных игр.

«Я люблю быстро бегать, но когда я быстро бегаю, я потом задыхаюсь, и у меня болит голова», — говорит мальчик.

Телеканал «МИР» совместно с фондом «Детские сердца» начинает сбор средств для Дениса Козлова. Спасти жизнь может каждое сообщение. Достаточно отправить СМС на номер 7195. В тексте указать сумму пожертвования и подтвердить платеж.

«Не существует чужих детей, существуют дети, которым нужно помочь. Так сложилось, что Россия теперь отдельно, а все наши братские республики отдельно. Но разве это может быть препятствием для помощи ребенку? Не может быть, конечно», — говорит директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант.

Если ребенку помогут и операцию проведут, у него будет шанс на жизнь. Инвалидность останется, но развиваться Денис сможет уже активнее. Правда, физические нагрузки все равно придется ограничить.

В прошлых выпусках мы рассказывали историю семимесячного Ибрагима из Таджикистана. У мальчика тяжелый порок сердца.

На операцию, которую согласились провести в центре имени Бакулева, нужно было собрать 297 тысяч рублей. Такой суммы у семьи нет. Только для того, чтобы добраться из далекой деревни до Москвы, родителям пришлось продать часть имущества. Благодаря вам удалось для малыша собрать 263 тысячи 113 рублей.

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