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На Камчатке младенец умер после того, как его оставили на ночь одного
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На Камчатке младенец умер после того, как его оставили на ночь одного 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Кам 24
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — РИА Новости. Следователи на Камчатке проводят проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка, которого его родители на всю ночь оставили одного дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По предварительным данным, в период с 22.00 10 июля до 02.00 11 июля мать ребенка, 35-летняя жительница села Тигиль Камчатского края, и ее сожитель, 33-летний отец ребенка, ушли из дома, оставив девочку одну в квартире, и до утра распивали алкогольные напитки со своими приятелями. Около 06.00 11 июля, вернувшись домой, родители решили ложиться спать и обнаружили ребенка мертвым", — говорится в сообщении.
По результатам первоначальной проверки телесные повреждения на теле ребенка и другие признаки, свидетельствующие о криминальном характере смерти, не обнаружены.
Для установления причины смерти назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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