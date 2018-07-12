На Камчатке завели дело после смерти младенца, оставленного без присмотра

Следователи в среду сообщали, что проводят проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка. Отмечалось, что, по предварительным данным, родители девочки ушли из дома, оставив ее одну в квартире, и до утра распивали алкогольные напитки со своими приятелями. Утром они обнаружили ребенка мертвым.

"Следственным отделом по Тигильскому району следственного управления СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 4-месячной девочки в одной из квартир в селе Тигиль Камчатского края по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 11 июля пьяный 33-летний житель села Тигиль в квартире, где жил со своей сожительницей и их дочерью, причинил телесные повреждения ребёнку, от которых девочка скончалась. Матери ребенка во время происшествия дома не было.

Подозреваемый неоднократно судим за кражи и грабёж, отбывал наказание в виде лишения свободы, не работает. Его заключили под стражу.

Проводятся следственные действия, в том числе правоохранители проверят работу органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и меры профилактического наблюдения за ранее судимым отцом ребенка.