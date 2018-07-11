Как одеть малыша по погоде: таблица на 4 сезона!

Единого рецепта как одеть месячного ребёнка на улицу нет. Ведь у кого-то малыш может проспать все три часа прогулки и тогда его надо дополнительно утеплять, а у кого-то просится на ручки, активно общается с миром, возится и кричит — тогда надо учитывать активность ребёнка и одеваться на улицу легче. Причем это правило верно как для ребёнка, так и для его сопровождающего. Кроме этого, прогулки тоже бывают разными. Например, одна мама любит долгие прогулки на природе по заснеженному лесу, а другая использует дневной сон малыша, как возможность заглянуть в магазины. Все эти факторы и особенности необходимо учитывать, собираясь одевать новорождённого на прогулку. Однако, есть общая температурная схема, которую можно использовать как шпаргалку.

С этой статьей также читают:

Как выбрать размер одежды для новорождённого

Где покупать детские вещи бюджетно: полезные адреса

Опасные наряды, которые могут навредить ребёнку

Как правильно одевать ребёнка зимой и осенью

Температура

Плюсы и минусы прогулки

Пример того, как одевать малыша на улицу

Ниже — 8 С новорождённым нежелательно гулять при таком холоде. У младенцев слабая носоглотка и прогулка при столь низкой температуре может привести к серьезным заболеваниям. Если выход на улицу все же неизбежен, то стоит позаботиться о вдыхаемом воздухе. Например, завернуть малыша в теплый конверт, создав воздушную подушку около личика. Набросить на капюшон коляски теплую шаль.

Хлопковый слип («человечек») + хлопковый чепчик + теплый слип (например, из флиса/велюра/вельбоа) + теплая (желательно шерстяная) шапочка + теплый комбинезон (не меньше 250 гр. утеплителя). В коляску обязательно положить теплую подстилку и одеяло.

От 0 до -8 Непродолжительные прогулки (до сорока минут за раз) помогут малышу уснуть крепким и здоровым сном. Обязательно используйте теплое одеяло или конверт в коляску, чтобы обезопасить ребенка от ветра. Приобретите специальный крем для нежной кожи щёк и носика новорождённого, оксолиновую мазь для слизистой носа.

Хлопковый слип + хлопковый чепчик + теплый слип + теплая шапочка

+теплый комбинезон (250 гр. утеплителя) + плед или тонкое одеяло

+ теплые носочки + дополнительная кофточка + теплый конверт (желательно из овечьей шерсти)

От +1 до +8 Самое время для длительных прогулок. При такой погоде малыши замечательно засыпают, а мамы в это время также могут отдохнуть и подышать свежим воздухом.

Хлопковый слип + хлопковый чепчик + плотная шапочка

+ теплый слип + комбинезон (легче, чем предыдущий, достаточно 50 гр. утеплителя) + легкий плед

+ теплый комбинезон (утеплителя 250 гр.) + легкий плед

От +8 до +15 Следите, чтобы малышу было не жарко. В переходные периоды одевайте ребенка как можно легче, но возите с собой дополнительные одеяла/пледы для утепления, в случае похолодания и ветра.

Хлопковый слип + теплый слип + тонкий комбинезон (50 гр. утеплителя) + плотный чепчик

Читайте также: Как одеть новорождённого зимой

Советы от мам, как одевать новорождённого на улицу зимой и осенью:

Сначала одевайтесь сами, и только затем одевайте ребёнка. Если малыш перед прогулкой вспотеет уже дома — простуды не избежать как бы правильно мы не соблюдали «упаковку».

Нельзя одевать ребёнка, ориентируясь по себе, ведь мы активно ведем себя на улице, а новорождённый чаще всего на улице, да еще и на холоде засыпает. Однако правило: «Одевай ребенка как себя плюс еще один слой», имеет право на существование. Только для младенцев лучше сказать так: одевай как себя, плюс еще один слой, плюс одеяло.

Для того чтобы проверить насколько малышу комфортно и не замерз ли он на прогулке, необходимо потрогать его шейку. Щеки и носик могут быть холодными просто в силу естественного охлаждения от окружающей среды. Если шейка горячая и мокрая — вы перекутали малыша. Если холодная — срочно греться!

Планируете походы по магазинам во время гуляния? Тогда собирайте малыша таким образом, чтобы можно было его в магазине максимально раздеть. Например, вместо теплого комбинезона, используйте теплый конверт и одеяла, которые можно легко расстегнуть и снять, не разбудив ребенка.

Вероятность дождя не должна вас отпугивать. Вооружитесь красивыми резиновыми сапогами и зонтиком для себя, а для малыша возите с собой специальный непромокаемый чехол на коляску. На улице под дождем младенцу спится так сладко! Разумеется, при условии, что он правильно одет.

Читайте также: Одеваем малыша на прогулку с учетом сезона

Как правильно одевать ребёнка весной и летом

Температура

Плюсы и минусы прогулки

Пример того, как одевать малыша на улицу

+15 до +20 Очень обманчивая пора. Смотрите по обстоятельствам — светит ли солнце или пасмурно, дует ли ветер. Все факторы необходимо учесть перед выходом на улицу. Не поддавайтесь на иллюзию близкого лета и не раздевайте малыша слишком рано.

Хлопковый слип + теплый велюровый комбинезон + теплый чепчик или х/б шапочка. Подденьте дополнительные носки.

+ 20 до + 25 Солнце — это не только полезный витамин D. Это еще и опасный фактор для нежной кожи младенца. Поэтому, если на улице яркое солнышко, постарайтесь полностью защитить малыша. Да, одежда должна быть тонкой и дышащей, но она должна закрывать тело от прямых солнечных лучей.

Хлопковый боди + носочки + легкий чепчик

Или легкий «человечек» + легкий чепчик

+ легкий плед

+ 25 и выше

Старайтесь гулять только в период до 11 часов и после 15. На коляску обязательна защита от солнца (например, тонкий мамин шарф, который можно набросить на капюшон коляски и создать внутри коляски тень). Берите с собой много питьевой воды, иначе малыш будет капризничать и плохо спать.

Маечка + памперс + легкий чепчик.

Носочки по обстоятельствам.

Читайте также: Советы маме: как одеть мальчика на выпускной в детском саду

Советы от мам, как одевать новорождённого на улицу летом и весной

При жаркой погоде начинаются проблемы с опрелостями на попе и сыпью в промежности малыша. Поэтому летом на улицу новорожденного лучше всего одевать как можно легче. Лучше всего взять с собой на прогулку запас одноразовых пелёнок и избавиться от памперса. Во время сна укрывать малыша легким пледом (плюс один плед на смену). Описался? Поменяли пеленку, плед, вытерли промежность салфеткой и гуляем дальше. Во-первых, это будет приятно самому младенцу. Во-вторых, решит проблему с высыпаниями в его интимной зоне. В-третьих, витамин D, попадая на ножки, будет способствовать правильному формированию костей ног.

Лучше всего, в дополнение к прелестным летним нарядам, приобрести детский крем от загара с защитным фильтром. Эта покупка развяжет вам руки в выборе одежды. Так как, защитив кожу малыша кремом от солнечного воздействия, можно спокойно использовать открытую одежду, платья и маечки.

Обязательно носите с собой теплое одеяло. Погода изменчива, и в случае ветра необходимо быстро укрыть и согреть ребёнка.

Москитная сетка на коляску — супер-помощник маме. Но в сильную жару, особенно когда нет ветра, ее необходимо убирать с коляски, иначе малышу будет трудно дышать.

Одеваем ребёнка дома

Температура в детской не должна превышать 22-23 градусов. А лучше если она будет ниже. В этом случае потеплее оденьте ребенка, он будет свободно дышать и чувствовать себя комфортно. Однако, шерстяные кофты и штаны с начесом (по совету бабушек) тоже лучше отложить до лучших времен. Вполне достаточным будет наряд, состоящий из хлопкового боди и ползунков или хлопковой пижамы, дополнительных носков и хлопковой кофточки (зимой и осенью). Чепчик дома носить не обязательно, особенно, если оставляете малыша спать без присмотра (чепчик может сбиться и затруднить дыхание младенца). Во время сна температуру в комнате можно понижать до 19 и тогда накрывать младенца теплым одеялом или пледом.

С этой статьей также читают:

Как хранить детскую одежду: советы родителям

Как выбрать одежду для новорождённого

7 ужасных вещей, которые обязательно попросит купить ребёнок

Размеры одежды и обуви у ребёнка в 1 год