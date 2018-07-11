Как правильно чистить зубы малышу: пошаговая инструкция

Уход за полостью рта ребёнка начинается ещё до прорезывания зубов. А когда выходит первый резец, у малыша появляется своя щетка. Поэтому те, кто полагает, что молочные зубы можно не чистить вовсе, заблуждаются. Делать это нужно обязательно и регулярно.

До первого зубика

Возраст — с 3 до 6 месяцев

Детские стоматологи рекомендуют проводить гигиенические процедуры по уходу за ротовой полостью малыша, начиная с 3-4 месяцев. Во-первых, это станет отличной профилактикой кариеса. Инфекция может попасть в детский ротик, когда малыш начинает облизывать и пробовать на вкус всё, что попадает в его ручки. Также есть риск подхватить ненужные микробы при контакте со взрослыми, когда, например, папа целует малыша в губки или мама облизывает упавшую соску, а потом даёт её малютке.

Во-вторых, чем раньше приучить ребёнка ухаживать за полостью рта, тем с большей охотой он будет чистить зубы в дальнейшем.

Налёт, который образуется на детских деснах и нёбе после еды, тоже лучше убирать. Сделать это не сложно. Маме достаточно смочить стерильную марлю тёплой кипячёной водой и, обмотав ею свой указательный палец, аккуратно протереть дёсны. А можно воспользоваться специальными дентальными салфетками или салфетками-напальчниками, пропитанными ксилитом. Процедуру проводят один раз в день.

С первого зубика

Возраст — с 6 месяцев до года

Появление первого зубика обычно совпадает с введением прикорма — в ротик малыша попадает новая пища, что увеличивает риск развития кариеса. К тому же ребёнок становится более самостоятельным, начинает ползать и активнее тащит в рот не всегда чистые игрушки.

В этот период в мамином арсенале средств по уходу за малышом появляется силиконовый напальчник с мягкими ворсинками. Такая щёточка хорошо очищает зубки и массирует десны. Процедура проводится аккуратно, без надавливания, лёгкими круговыми движениями дважды в день. И не забываем о дентальных антибактериальных салфетках.

Также хорошо использовать детские прорезыватели-игрушки для зубов, которые помогут малышу справиться с зудом и неприятными ощущениями, сопровождающими период прорезывания.

Чищу зубы, как взрослый

Возраст — от 1 года до 2 лет К 12-ти месяцам у ребёнка прорезывается около 8 зубов. Самое время задуматься о новой мягкой резиновой щётке с короткой щетиной. Она обязательно должна иметь кольцо-ограничитель, которое не даст щётке глубоко проникнуть в горло и поранить слизистую. Вводить новый инструмент стоит плавно, комбинируя его использование с силиконовым напальчником. Как только малыш привыкнет к новой щётке, стоит переходить на неё полностью.

Пока можно обойтись без зубной пасты, хотя в ассортименте многих производителей есть детские пасты с маркировкой «0 +», «с первого зуба» или «от 1 года». Лучше проконсультироваться с детским стоматологом, который даст свои рекомендации.

Сейчас уже важно показать малышу, как правильно чистить зубы. Тем более — дети в этом возрасте начинают повторять всё за взрослыми, поэтому своим примером можно легко приучить ребёнка к ежедневному уходу за зубами.

Правила чистки молочных зубов

чистка зубов проводится 2 раза в день (утром и вечером перед сном);

сначала нужно хорошо прополоскать рот — лучше кипячёной или питьевой водой;

очищение зубов начинается с верхнего ряда, потом чистим нижний;

аккуратно без сильного надавливания щёткой очищаем внешнюю часть зубов, двигаясь от десны вниз (верхний ряд) и от десны вверх (нижний ряд);

обрабатываем жевательную часть зубов движением вперёд-назад;

очищаем внутреннюю часть зубов лёгкими вертикальными движениями, начиная от десны;

очищаем язык, двигаясь от корня языка к его кончику;

снова полощем рот.

Чищу зубы сам Возраст — от 2 лет В 2 года ребёнок имеет уже порядка 16 зубов. В это время он всё чаще пробует самостоятельно обращаться с щеткой. Сейчас уже целесообразно заменить её на новую. Она должна иметь толстую ручку и мягкую щетину. Покупая щётку, обращайте внимание на рекомендованный возраст, указанный на упаковке. И лучше, чтобы щётка имела привлекательный для ребёнка дизайн. Так малышу будет интереснее и приятнее чистить зубки.

Также с 2-летнего возраста уже можно использовать рекомендованные по возрасту зубные пасты или гели. Перед покупкой следует внимательно изучить весь ассортимент и выбрать самое лучшее средство с наиболее «натуральным» составом. Как правило, детские пасты имеют приятный фруктовый запах и вкус и безопасны для проглатывания. Информация об этом обязательно должна присутствовать на этикетке. Лучше, чтобы в составе пасты содержалось минимальное количество фтора, а по поводу витаминизированных паст с добавлением кальция необходимо консультироваться с детским стоматологом. Категорически не допускается использование детьми «взрослых» паст, которые могут содержать абразивные отбеливающие частицы и активные растительные компоненты, противопоказанные в детском возрасте.

Помните, до 5-6 летнего возраста ребёнок должен чистить зубы строго под присмотром взрослых дважды в день. Родители должны следить, чтобы малыш не увлекался проглатыванием вкусной детской пасты, соблюдал технику чистки зубов и тщательно полоскал рот.