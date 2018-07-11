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Годовалая девочка утонула в ванне на Ставрополье
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Годовалая девочка утонула в ванне на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Маленькая девочка утонула в ванне в одном из частных домов Зеленокумска, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Несчастье произошло днём 8 июля. Мама купала во дворе годовалую дочку и ненадолго отлучилась. За время её отсутствия малышка захлебнулась и утонула. Родители отвезли девочку в больницу, но врачи уже были не в силах ей помочь и констатировали смерть.
Следователи начали проверку, чтобы установить все обстоятельства и принять соответствующее решение. По данным экспертизы, девочка умерла от утопления.
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