Годовалая девочка утонула в ванне на Ставрополье

Маленькая девочка утонула в ванне в одном из частных домов Зеленокумска, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Несчастье произошло днём 8 июля. Мама купала во дворе годовалую дочку и ненадолго отлучилась. За время её отсутствия малышка захлебнулась и утонула. Родители отвезли девочку в больницу, но врачи уже были не в силах ей помочь и констатировали смерть.

Следователи начали проверку, чтобы установить все обстоятельства и принять соответствующее решение. По данным экспертизы, девочка умерла от утопления.