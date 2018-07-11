«Это не повод подрезать ребенку крылья»: бабушка 4-летней Алисы Юнусовой защитила ее от критики за плохой балет

Маленькая дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова уже пару лет занимается балетом, но пока у нее почти ничего не получается.

Родители и бабушка Алисы Юнусовой пытаются развивать ее многосторонне — девочка и занимается балетом, и ходит в детские спортивные сессии, и рисует, и пробует играть на музыкальных инструментах. Чаще всего Алиса все же надевает балетную пачку и выполняет различные па. Однако интернет-пользователи считают, что у девочки ничего не выходит.

«Такое чувство после видео с балета, что Алисе это претит. Нет концентрации, и внимание не может надолго задержать. Не слушает преподавателя, не может стоять хоть минуту в одной позе», «Алисе совсем не интересен балет! У нее по глазам все понятно», «Не лебедь, а гадкий утенок», — отметили пользователи Сети, посмотрев ролик, опубликованный бабушкой девочки Симоной Юнусовой.

Она же решила ответить злопыхателям: «Я вижу в Алисе творческие задатки, поэтому стараюсь дать ей возможность познакомиться с разными видами искусства. Это не насилие, а наставничество. В конечном счете, в будущем, ребенок, к примеру, может выбрать далекую от меня математику. Самое главное и сложное во всей этой педагогике, не скатываться до сравнений с другими детьми! А я повторяю, как мантру: „Еще в прошлом году Алиса забывала встать в их позы „спящего лебедя“! Зато сегодня уже тянет носочек и держит спинку. Молодец моя девочка! У тебя все получится, я верю в тебя!“.

Фото: Instagram