Ещё
«Это не повод подрезать ребенку крылья»: бабушка 4-летней Алисы Юнусовой защитила ее от критики за плохой балет
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это не повод подрезать ребенку крылья»: бабушка 4-летней Алисы Юнусовой защитила ее от критики за плохой балет 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Маленькая дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова уже пару лет занимается балетом, но пока у нее почти ничего не получается.
Родители и бабушка Алисы Юнусовой пытаются развивать ее многосторонне — девочка и занимается балетом, и ходит в детские спортивные сессии, и рисует, и пробует играть на музыкальных инструментах. Чаще всего Алиса все же надевает балетную пачку и выполняет различные па. Однако интернет-пользователи считают, что у девочки ничего не выходит.
«Такое чувство после видео с балета, что Алисе это претит. Нет концентрации, и внимание не может надолго задержать. Не слушает преподавателя, не может стоять хоть минуту в одной позе», «Алисе совсем не интересен балет! У нее по глазам все понятно», «Не лебедь, а гадкий утенок», — отметили пользователи Сети, посмотрев ролик, опубликованный бабушкой девочки Симоной Юнусовой.
Она же решила ответить злопыхателям: «Я вижу в Алисе творческие задатки, поэтому стараюсь дать ей возможность познакомиться с разными видами искусства. Это не насилие, а наставничество. В конечном счете, в будущем, ребенок, к примеру, может выбрать далекую от меня математику. Самое главное и сложное во всей этой педагогике, не скатываться до сравнений с другими детьми! А я повторяю, как мантру: „Еще в прошлом году Алиса забывала встать в их позы „спящего лебедя“! Зато сегодня уже тянет носочек и держит спинку. Молодец моя девочка! У тебя все получится, я верю в тебя!“.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Хорошие гены: как выглядят мамы Шейк, Лопыревой и других известных красавиц «У меня не два, а три ребенка»: потерявшая дочь Эвелина Бледанс узнала результаты ДНК-теста Маленьких сыновей Дмитрия и Полины Дибровых допросили на пограничном контроле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, хранившие невинность до брака3
Что будет, если есть гвоздику каждый день
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть26
Как женщины защищают свои репродуктивные права7
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью2
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение