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Ученые выяснили, что раннее введение прикорма улучшает сон младенцев
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Ученые выяснили, что раннее введение прикорма улучшает сон младенцев 

CHIPS journal 9 часов назад
Фото: CHIPS journal
Группа педиатров из Лондонского университета решила выяснить, как прикорм влияет на гигиену сна у детей до полугода. Ученые под руководством Майкла Перкина исследовали жизнь 1303 младенцев. На момент начала эксперимента каждому ребенку было меньше 3 месяцев и каждый находился на грудном вскармливании.
Детей разделили на две группы. В первой, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, дети питались до полугода только грудным молоком. Для второй педиатры разрешили начать ранний прикорм в виде пюре из овощей и фруктов. Дальше рацион детей из второй группы пополнялся кашами, вареными яйцами и ореховой пастой.
Мамы малышей должны были записывать все, что происходит с детьми до 3 лет и предоставлять ежемесячный отчет о питании и режиме сна. Различия в режиме питания стали причиной разницы в ритмах ночного сна. Дети, получающие прикорм, спали в среднем на 16 минут дольше и просыпались за ночь в 2 раза реже.
Ученые опубликовали результаты своего исследования в журнале JAMA Pediatrics, но отметили, что введение раннего прикорма возможно только после консультации с педиатром, наблюдающим за здоровьем ребенка.
ВОЗ считает материнское молоко самым полезным продуктом и настаивает на продолжении грудного вскармливания и после 6 месяцев.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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