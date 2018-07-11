С прогулки в хирургию: в горах Крыма стало плохо ребенку

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. Крымские спасатели эвакуировали с гор 13-летнего подростка, которому стало плохо во время прогулки. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Информация о происшествии поступила в службу от туристов, находившихся в горах Симферопольского района. По их словам, возле «Кургана Славы» у одного из детей ухудшилось самочувствие, была необходима помощь в его эвакуации.

В Крыму сгорел частный дом: погиб мужчина >>

Спасатели оперативно обнаружили пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи. Ребенок доставлен в хирургическое отделение Республиканской детской клинической больницы.