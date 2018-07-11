Тройное счастье. В Волгограде бум на многоплодные беременности?

В Перинатальном центре родилось сразу две тройни. Такое случается нечасто.

После сорока жизнь только начинается

46-летняя Екатерина Исакович мечтала о детях очень давно.

«Мы с мужем вместе десять лет, а последние пять — активно пытались зачать, — рассказала мама тройни. — Пробовали разные методы, но ничего не получалось. И вот со второго раза ЭКО сработало».

Екатерина рассказала, что не сразу узнала о том, что станет мамой троих детей. Поначалу врачи подтвердили, что только один из двух эмбрионов прижился. Будущие родители обрадовались, ведь предыдущая попытка успехом не увенчалась. Через время выяснилось, что и второй эмбрион прижился, да не просто, а разделился.

В итоге в семье Исакович родились близнецы Ярослав и Игорь и девочка Елена.

«Изначально мы выбрали только одно имя — Ярослав. Остальные искали потом, причём девочку думали назвать или Оля, или Марина. Но когда малышку принесли, я взглянула на неё и поняла — будет Алёнка! Позвонила мужу, он согласился с выбором. Так и порешили», — поделилась Екатерина.

Всю беременность будущая мама чувствовала себя прекрасно.

«Я бы ещё несколько недель походила, но врачи хотели перестраховаться. На 36-й неделе мне сделали кесарево», — рассказала Исакович.

На самом деле, при многоплодной беременности врачи чаще всего склоняются именно к кесареву. Это не означает, что возникли какие-то проблемы. Считается, что длительность беременности обратно пропорциональна количеству плодов. Например, при двойне это будет приблизительно 37 недель, при тройне же — уже 35 недель. Период вынашивания одного ребёнка составляет стандартные 40 недель. Обусловлено это тем, что перерастянутой матке становится всё труднее удерживать малышей. Врачи действительно не хотят рисковать здоровьем деток и матерей.

«Когда я рожала, в перинатальном центре на каждого малыша и на меня была отдельная бригада реанимации. К счастью, они не понадобились», — рассказала Екатерина.

Девичье царство

Кристине Михайловой из Михайловки всего 26 лет, а у неё уже три дочери! Малышек назвали Александрой, Ксенией и Валерией.

Оказалось, что Кристине никак не удавалось забеременеть в предыдущем браке. Но судьба дала ей новый шанс. Девушка забеременела естественным образом.

Что в семье Михайловых будет тройня, сначала никто не догадывался. Были просто рады тому, что будет ребёнок.

На первом УЗИ разглядели один плод. В следующий раз уже удалось увидеть вторую малышку. Это был приятный шок! Но когда на третьем УЗИ обнаружили третий плод, папа шутя сказал, что лучше больше на УЗИ не ходить.

Приехав на роды, Кристина испытывала большое волнение. Поэтому, когда пришло время для рождения путём кесарева сечения, сама главврач Татьяна Веровская пришла поддержать её. Она стояла рядом, держа девушку за руку. В их беседе выяснилось, что для третьей малышки ещё даже не успели придумать имя. Совместно с главврачом и было выбрано имя для маленькой Валерии. В настоящий момент обеих многодетных мамочек уже благополучно выписали. Женщины и детишки чувствуют себя хорошо.

Интересно, что по статистике, на 200 женских циклов приходится минимум один, при котором созревают сразу несколько яйцеклеток. Более того, даже при наличии одной яйцеклетки существует вероятность многоплодного зачатия. Это связано с произвольным делением яйцеклетки. Правда, в большинстве случаев клетка делится надвое, и так появляются однояйцовые близнецы. Они рождаются вдвое реже, чем разнояйцовые малыши. Последние могут быть различного пола, а их внешность будет хоть и схожей, но не настолько, как у монозиготных близнецов.