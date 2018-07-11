Названы главные причины, по которым люди не хотят заводить детей 

Выяснилось, что главные причины, по которым пары предпочитают не заводить детей, это:
недостаток денег или отсутствие собственного жилья
желание тратить свободное время на себя
неуверенность в себе как родителях
проблемы со здоровьем
А пары, в которых уже есть один ребенок и они не хотят иметь больше, мотивируют это так:
уход за детьми слишком дорог
хочется тратить время и силы на имеющегося ребенка
возраст не позволяет вырастить еще детей
партнер не хочет больше детей
считают себя плохими родителями
Сейчас в Америке наблюдается рекордный спад рождаемости. О беременности женщины начинают задумываться не ранее 32 лет.