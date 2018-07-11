Названы главные причины, по которым люди не хотят заводить детей

Выяснилось, что главные причины, по которым пары предпочитают не заводить детей, это:

недостаток денег или отсутствие собственного жилья

желание тратить свободное время на себя

неуверенность в себе как родителях

проблемы со здоровьем

А пары, в которых уже есть один ребенок и они не хотят иметь больше, мотивируют это так:

уход за детьми слишком дорог

хочется тратить время и силы на имеющегося ребенка

возраст не позволяет вырастить еще детей

партнер не хочет больше детей

считают себя плохими родителями

Сейчас в Америке наблюдается рекордный спад рождаемости. О беременности женщины начинают задумываться не ранее 32 лет.