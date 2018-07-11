В продажу вышла детская книга «Страшно ли тебе, Дарт Вейдер?»

Компания Lucasfilm выпустила в продажу замечательную детскую книгу с названием «Страшно ли тебе, Дарт Вейдер?» («Are You Scared, Darth Vader?»). Автор и текста, и иллюстраций — Адам Рекс, детский писатель, чье произведение легло в основу мультфильма «Дом».

В этой книге Дарт Вейдер просто идет своей дорогой, а все вокруг пытаются его напугать — призраками, оборотнями и т. д. Но оказывается, что Темный Лорд ситхов почти ничего не боится. И дети, которые прочтут эту книгу, тоже должны начать решительнее бороться со своими страхами.

Рекс давний поклонник «Звездных войн», когда студия предложила ему написать детскую книгу на основе их франшизы, он согласился сразу. «Первые „Звездные войны“ — это буквально первое, что я увидел в кинотеатре, — рассказал писатель. — Мне было четыре, я, наверное, был слишком маленьким. Некоторое время я думал, что Дарт Вейдер был роботом».

Тема книги пришла к нему случайно, пока он стоял на светофоре. Основная сложность была в том, что Дарт Вейдер — злодей, которого надо было показать с другой стороны. Но Рекс справился с этой задачей. Насколько книга понятна детям, он проверил на собственном сыне, который еще не знает, откуда фраза «Люк, я твой отец». Ему книга понравилась, а значит — понравится и другим малышам.

А чтобы узнать, чего же все-таки боится Дарт Вейдер (да-да, кое-чего он боится!), нужно купить книгу, которая уже есть на полках магазинов. Цена ее, правда, 18 $ (примерно 1100 рублей). Но ведь этот секрет Дарта Вейдера стоит того, верно?

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