Хождение босиком полезно для развития детей

Немецкие ученые из University of Jena продемонстрировали, что постоянное хождение босиком улучшает моторные навыки у детей.

К таким выводам ученые пришли по результатам сравнения моторных навыков детей из городов Германии и сельских школ Южной Африки. Первые большую часть времени носят обувь, а вторые обычно ходят босиком. Оценка проводилась при помощи трех упражнений: задания на баланс, прыжка в длину и 20-метрового спринта. Всего в исследовании приняли участие 810 детей и подростков.

Оказалось, что при выполнении упражнений на баланс и в прыжках в длину африканские босоногие дети демонстрируют лучшие результаты, чем немецкие. Причем эта разница наблюдалась во всех возрастных группах, но особенно сильно она была выражена среди детей от 6 до 10 лет. По мнению ученых, это подтверждает гипотезу о том, что развитие основных моторных навыков закладывается в детстве и в значительной степени зависит от хождения босиком.

В спринте результаты были иными. Немецкие обутые дети в возрасте 11-14 лет оказывались быстрее африканцев, причем даже в тех случаях, когда африканцы тоже обувались. Ученые объясняют это тем, что данный тест — единственный из трех, который не может быть стандартизирован. В Африке он проводился на открытом воздухе с разными погодными условиями и качеством поверхности. В Германии дети бегали в спортзалах со специальным беговым покрытием. Кроме того, африканские дети если надевают обувь, то только школьную, а немцы занимаются в специальной спортивной обуви.

Так или иначе, польза от хождения босиком в детстве несомненна. Ученые советуют родителям также проводить больше времени без обуви, поощряя детей своим примером.