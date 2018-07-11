За сиротами — в очередь. Детдом становится пережитком прошлого?

За пять лет в Оренбуржье более чем в два раза уменьшилось число детей-сирот, проживающих в специализированных учреждениях, — с 1913 детей до 793. В связи с этим в области стало меньше детдомов — с 10 до 7. Недавно стало известно, что закрывается Гамалеевский детский дом, где осталось всего 9 воспитанников. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Ольга Ковыльская рассказала корреспонденту « АиФ Оренбург », с чем связаны такие показатели и как в обществе меняется отношение к детскому вопросу.

По-семейному

Людмила Максимова, «АиФ Оренбург»: В 2012 году Павел Астахов заявил, что «Интернаты, детские дома, сиротские приюты должны уйти в прошлое, как пережиток сложного для страны времени». За пять лет воспитанников специализированных учреждений стало вдвое меньше. Как это достигнуто? Сколько сирот воспитывается в наших детдомах и сколько проживает в одном детском доме?

Ольга Ковыльская: Они фактически и ушли. Сегодня 793 ребенка воспитывается в специализированных учреждениях. У нас небольшие детские дома. В Орске дом рассчитан на 200 человек, но в нем проживает 150. Если в учреждении должно проживать 60 человек, а там находится всего 9 ребятишек, при этом персонала столько, сколько должно быть при полной наполняемости, происходит страшная неэкономия средств.

Наши детдома были переформатированы в соответствии с постановлением Правительства РФ № 481 от 2014 года, где сказано, что «дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно, на период до их устройства на воспитание в семью». Этот документ стал первой ласточкой в этом вопросе. Согласно постановлению, в детдомах все постепенно устраивается по семейному типу — они делятся на группы, а в комнате проживает по несколько человек.

— Нет страха, что будет вторая волна, когда выправится рождаемость, при этом детдомов будет уже мало?

— Очень бы не хотелось, чтобы это не случилось, но бояться не надо. Наше государство справится с этими вопросами. У нас очень хорошо финансируются детские дома. Ребят кормят, одевают в новое, вещи для них по миру не собирают.

С волной мы справимся: детские дома и интернаты и сейчас не заполнены. Но это будет очень больно. Ладно, если что-то случилось с родителями, и нет родственников, которые могли бы взять ребенка, но когда они дышат тем же воздухом, что-то едят и пьют, а ребенок в детдоме, это ужасно.

Узнать всю подноготную

— Слышала, что в больших городах за детьми стоят очереди. У нас так же?

— В стране единая база, где желающий может выбрать ребенка. У нас также родители стоят в очереди за детьми. Но дело в том, что в основном все хотят здоровых и красивых детей и желательно до трех лет. Такие детишки быстро уходят в приемные семьи, прямо из дома ребенка. У нас проблема с ребятишками, которые старше этого возраста или имеют диагноз, с которым всю жизнь нужно будет бороться. Хотя есть много обращений, когда люди хотят взять под опеку инвалида и заниматься им.

— С чем связано изменившееся отношение общества к таким детям? Причина в ухудшении репродуктивного здоровья, демографической ямы 90-х или дело в государственной политике?

— Мне кажется, и то, и другое, и третье в совокупности. Сказать, что мы так хорошо работаем, победили сиротство, мы не можем. Но равнодушных, во всяком случае, я не встречала. Льгот стало больше. Материальная сторона тоже влияет, ведь как повысилась рождаемость после появления маткапитала. Сейчас опять смертность выше, но в январе установили выплаты за рождение ребенка, и люди опять задумались о рождении детей. Государство должно помогать. Но, конечно, и на себя нужно рассчитывать. С 2014 года стало меньше сирот, и каждый год это число уменьшается. Может, и потому что бездетных семей стало больше.

— Сегодня сложно оформить опекунство или усыновить ребенка?

— Должна быть хотя бы крыша над головой и работа. Опекунский совет смотрит и на эти вещи и принимает решение, а не потому, что у него какое-то неприветливое отношение к человеку. Совет делает выбор в интересах ребенка, чтобы ему было безопасно, комфортно и чтобы, не дай Бог, ребенок не прижился в приемной семье. У нас же есть такие случаи. Мало того, что он получил психологическую травму, когда потерял биологических родителей, а потом его берут какие-то люди и возвращают назад. Мы просто растим озлобленного гражданина, который будет обижен на весь мир. Поэтому опекунский совет должен досконально изучить каждого кандидата, включая его привычки, узнать всю подноготную. Ведь мы туда отдаем ребенка. Детская психология как хрусталь, и разбить его можно в секунды. Ребенок-сирота — это целое государство. Надо работать и работать, потому что он получил психологическую травму. Он думает, почему именно с ним так произошло, а не с соседом по парте (в основном, сейчас воспитанники детдомов обучаются в обычных школах — Прим.ред.). Он держит эти мысли в себе. Поэтому я говорю воспитателям и людям, которые работают там, что детей нужно приближать так, чтобы они все свои самые потаенные секреты рассказывали. Пусть он лучше выскажется, а вы ему объясните, что так бывает в жизни, но это еще не конец света. Пусть он себя покажет, какой он хороший.

Если человек пришел работать с детьми и понимает, что это не его, он быстро уходит. На встречах с коллективами детских домов всегда говорю, я понимаю, что вас могут раздражать дети своим поведением, но они же дети. Но если вы не можете справиться с раздражением, нужно либо уходить с этой работы, либо отдохнуть, обратиться к психологу или директору за помощью, но не доходить же до такой степени, чтобы поднять руку на ребенка!

Спасти ребенка

— Часто приходится слышать страшилки, как детей отбирают из нормальных семей (не в Оренбурге). В каком случае органы опеки идут на такие меры?

— У нас за прошлый год было отобрано 149 детей. Все случаи отобрания у нас прокуратурой признаны правомерными. Сложные семьи на контроле всех органов системы профилактики. Если ребенок пришел грязный или с синяком, школа информирует комиссию по делам несовершеннолетних, и тут же семьей начинают заниматься. Все стараются бороться за то, чтобы ребенок остался дома с родными мамой и папой. Но, бывают случаи, когда ребенка нужно немедленно изолировать.

— Сейчас сироты многих специализированных учреждений учатся в обычных школах вместе с детьми, у которых есть семьи. Как это влияет на их социализацию?

— Это хорошо влияет. Другой вопрос, как к этому относятся родители их одноклассников. Например, мне рассказывали в одном детском доме, как там ребенка потеряли после школы, а он в это время ел пироги в гостях у мальчика, который живет в родной семье. А другая мама скажет, почему это мой ребенок должен с «оторвягой» из детского дома учиться. Оказывается, толерантности нужно, прежде всего, учить родителей. Если в школе им будут говорить одно, а дома другое, то ничего хорошего не получится.