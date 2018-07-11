Анджелина Джоли намерена рассказать об алкоголизме Брэда Питта

Бракоразводный процесс одной из самых красивых пар Голливуда — Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt) — весь мир обсуждает вот уже второй год. Напомним, что изначально шестеро детей остались жить с матерью, а Брэду пришлось бороться за то, чтобы хотя бы иногда видеться с наследниками.

Около месяца назад в Сети появилась информация о том, что суд поменял свое решение. Теперь Брэд сможет встречаться с отпрысками в любое время, а Джоли не должна препятствовать общению детей и их отца. Сейчас все семейство находится в Лондоне, так как Анджелина принимает участие в съемках второй части фильма «Малефисента». Актер старается находится рядом с детьми.

Теперь зарубежные СМИ сообщают о том, что Брэд так и не смог до конца победить алкогольную зависимость. Как стало известно, Анджелина намерена отомстить бывшему мужу и хочет опубликовать дневники, в которых расскажет правду о семейной жизни с актером и о его пьяных дебошах и рукоприкладстве. Такие признания могут сыграть немаловажную роль в суде, если Джоли вновь захочет заполучить полную опеку над детьми.

Отметим, что ранее Питт полностью отрицал все обвинения супруги и заявлял, что не страдает от алкогольной зависимости и не позволял себе ничего лишнего при детях. Пока что артист никак не прокомментировал слухи о том, что Джоли издаст собственную книгу.