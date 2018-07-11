Тутта Ларсен рассмешила подписчиков перлами своего трехлетнего сына

Звездная мама рассказала, что младший сын веселит ее каждый день.

Известная телеведущая Тутта Ларсен поделилась с подписчиками фото своего трехлетнего сына Ивана. Многодетная мама приятно удивлена, как быстро развивается ее младший ребенок.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

11 Июл 2018 в 12:11 PDT Наш Фараон ТуттаНхамон! 😂😂😂. Как же детки быстро растут и развиваются на море. Иван уже ныряет! И жжет что ни день.

— подписала фото Тутта Ларсен.

Телеведущая решила рассказать, какие же перлы выдает ее трехлетний сын.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

1 Июл 2018 в 12:00 PDT «Инопланетянин — это такой петух, который летает в своей косметике!», «Если я буду спать днем, я очень устану!», «Мама, не закрывай дверь в туалет, мне тут какать очень скучно!», «Папа, мама, это Света, моя подьюга! Она будет здесь со мной жить!», «Если человеку хочется поплакать, надо ему разрешить!», — рассмешила подписчиков в Instagram Тутта Ларсен.

Звездная мама попросила свою аудиторию поделиться перлами своих детей. И подписчики с радостью засыпали Тутту Ларсен историями из жизни.

«Ксюше 3 года и 9 месяцев было, она решила объяснить родителям, что есть верблюд. Сказала так: «верблюд, это такой жираф, но с короткой шеей и с кочками на спине»», «Племянник пару лет назад, ему тогда было 8, сказал мне, что „Любовь это когда сердце сильно стукает и ты потеешь!“», «Моя как-то сказала: „Мама, ты молодец, ты хорошего папочку нам выбрала, мне он тоже нравится“🤣», «Дочке говорю, ты в своем шкафу не найдешь ничего, в таком бардаке. Ответ: „Мама, это не бардак, это искусство прятания в башнях“», «Умываю внучку, она в этот момент старается прихлебнуть воду. Я говорю, не пей, вода грязная. Внучка: „Ты что меня грязной водой моешь?“», «В лесу на прогулке говорю 5-летнему сыну: „Это папоротник“. А он спрашивает: „А где мамортник?“», «Осенью едем с сыном в машине по трассе километров в 20 от города. На обочине дороги просыпано зерно, вокруг много птиц. Миша выдает: „Теперь я знаю, где тёплые края!“», — рассказали телеведущей семейные истории в Instagram.

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

26 Июн 2018 в 12:21 PDT Напомним, что 44-летняя Тутта Ларсен трижды мама. В 2005 году в незарегистрированном браке с журналистом и писателем Захаром Артемьевым родился ее сын Лука. С 2009 года знаменитость замужем за музыкантом Валерием Колосковым. В 2010 году у пары родилась дочь Марфа, в 2015-м на свет появился долгожданный сын Иван.

Фото: Instagram @larsentut