В Самаре в течение лета 11 детей выпали из окон

Данная информация была озвучена 11 июля в ходе пресс-конференции. В целом по региону травмы при падении из квартир многоэтажных домов получили 22 ребенка. Эти цифры в 1,5 раза выше данных прошлого года. «Особую опасность представляют предметы мебели, которые стоят около окон — кресла, диваны, стулья. Ребенок забирается на них, опирается на москитную сетку, чтобы посмотреть в окно и падает, — говорит старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Елена Шкаева . — На протяжении последних 5-6 лет эта статистика каждый год растет».

Начальник отдела организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары Наталья Никонова отмечает, что наибольшая группа риска — это дети 2-5 лет. «В каждом случае после трагедии в семью приходили специалисты органов опеки. И везде это благополучные семьи, в квартире при падении ребенка находился взрослый, просто в тот момент он вышел в другую комнату», — пояснила она. Наталья Никонова полагает, что главное в обеспечении безопасности — это профилактика со стороны взрослых. Каждый раз, выходя из комнаты необходимо закрывать окна или брать ребенка с собой.

Заведующий травматологическим отделением педиатрического корпуса ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. Середавина» Сергей Шувалов сообщил, что при падении с высоты, в случае если удается сохранить жизнь, ребенок получает тяжелейшие повреждения. «Это множественные, страдает несколько систем организма. Ребенок надолго прикован к постели, а последствия приходится лечить годами, если не всю жизнь», — предостерег он.

Специалисты напоминают, что москитные сетки дают ложное чувство безопасности ребенку, поэтому в семьях с маленькими детьми лучше от них отказаться. Можно использовать специальные решетки или ставить окна со специальными замками, которые не сможет открыть ребенок.