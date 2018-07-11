Ещё
Идеальный бывший: звезда «Дома-2» Степан Меньщиков купил квартиру экс-жене и детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Идеальный бывший: звезда «Дома-2» Степан Меньщиков купил квартиру экс-жене и детям 

Passion.ru 11 июля 2018
Фото: Passion.ru
41-летний Степан Меньщиков решил обеспечить комфортную жизнь бывшей супруге Евгении и маленьким детям.
Степан и Евгения Меньщиковы развелись осенью прошлого года, но даже после расставания смогли сохранить теплые дружеские отношения. На днях мама двоих детей рассказала в интервью журналу StarHit, что Степан купил ей квартиру рядом со своей в Подмосковье.
«В ближайшее время мы переедем ближе к папе. Приняли решение спустя год обсуждений. Степа живет в Ивантеевке, думаю, мне будет комфортно. Сейчас мои основные дела — дети, я редко выезжаю в центр. Конечно, это жилье будет оформлено не на меня, а на него, он собственник. Но это не имеет значение — главное, чтобы дети были обеспечены», — заявила Евгения.
Девушка только рада, что скоро будет жить рядом с бывшим мужем, ведь их сыну Ване и дочке Варе хочется постоянно общаться с любимым папой, а потому всей семье больше не придется преодолевать большие расстояния, чтобы увидеться.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
44-летняя Анна Михалкова впервые показала маленькую дочь Маленьких сыновей Дмитрия и Полины Дибровых допросили на пограничном контроле Хорошие гены: как выглядят мамы Шейк, Лопыревой и других известных красавиц
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Швеции вводят официальное согласие на интим29
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет60
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»55
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение