Идеальный бывший: звезда «Дома-2» Степан Меньщиков купил квартиру экс-жене и детям

41-летний Степан Меньщиков решил обеспечить комфортную жизнь бывшей супруге Евгении и маленьким детям.

Степан и Евгения Меньщиковы развелись осенью прошлого года, но даже после расставания смогли сохранить теплые дружеские отношения. На днях мама двоих детей рассказала в интервью журналу StarHit , что Степан купил ей квартиру рядом со своей в Подмосковье.

«В ближайшее время мы переедем ближе к папе. Приняли решение спустя год обсуждений. Степа живет в Ивантеевке, думаю, мне будет комфортно. Сейчас мои основные дела — дети, я редко выезжаю в центр. Конечно, это жилье будет оформлено не на меня, а на него, он собственник. Но это не имеет значение — главное, чтобы дети были обеспечены», — заявила Евгения.

Девушка только рада, что скоро будет жить рядом с бывшим мужем, ведь их сыну Ване и дочке Варе хочется постоянно общаться с любимым папой, а потому всей семье больше не придется преодолевать большие расстояния, чтобы увидеться.

Фото: Instagram