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Покинувший семью отшельник Меньщиков откупается от детей квартирой
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Покинувший семью отшельник Меньщиков откупается от детей квартирой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
После расставания с женой Евгенией звезда «Дома-2» Степан Меньщиков пообещал, что не оставит детей и всячески будет им помогать. В первую очередь бывший участник знаменитой телестройки намерен решить жилищный вопрос и сделать все, чтобы близкие забыли о съемных квартирах.
Несмотря на то, что у 41-летнего шоумена и его избранницы подрастают двое детей, супруги не сумели сохранить семью и разъехались. Однако Степан решил остаться в глазах бывшей возлюбленной достойным мужчиной, поэтому сейчас его главная цель — обеспечить родных крышей над головой.
"В ближайшее время мы переедем ближе к папе. Приняли решение спустя год обсуждений. Степа живет в Ивантеевке, думаю, мне будет комфортно", — рассказала Евгения Меньщикова. Она добавила, что шоумен планирует купить несколько квартир: одну для себя, другую для семьи, передает СтарХит.
Примечательно, что жилье будет оформлено не на Евгению, а на Степана, так как он является собственником. «Но это не имеет значение — главное, чтобы дети были обеспечены», — призналась вывшая супруга звезды телестройки.
Более того, Меньщикова сообщила, что сейчас и она, и Степан снимают жилье. Однако скоро молодая мама будет жить рядом с бывшим мужем, ведь детям хочется постоянно общаться с папой. Теперь им не придется преодолевать большие расстояния, чтобы увидеться.
Стоит отметить, что, по словам Меньщиковой, Степа в течение года звал ее и детей ближе к себе, но девушка отказывала. «Понятное дело, что дочка пока еще очень маленькая, поэтому со мной, а сын сможет чаще ночевать у него, и я не буду волноваться», — добавила Евгения.
Также Меньщикова заверила, что спустя год они с бывшим мужем наладили хорошие отношения. При этом девушка все еще не намерена возвращаться к мужу. Сейчас все свободное время экс-участницы «Дома-2» занимает забота о детях и работа.
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