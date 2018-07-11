Патриархат: почему это неправильно

Твое место на кухне, с детьми, где угодно, но ты — женщина и должна хранить семейный очаг, забыв о своих мечтах, целях и амбициях.

Что такое патриархат? Патриархат — это общественный строй, в котором мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают лидирующим положением. По сути, патриархат представляет собой власть мужчины над женщиной, где женщине отводится второстепенная роль, в соответствии с ее «традиционными» функциями: воспроизводство потомства, забота о нем, сохранение мира и порядка в семье.

Патриархат появился очень давно, еще в первобытном обществе мужчина заботился о материальном благополучии семьи, был добытчиком, тогда как женщина была хранительницей семейного очага. Говорят, что семьи с патриархальным укладом являются более крепкими, дети в них растут подготовленными к жизни, с раннего возраста мальчиков готовят к созданию новой семьи, а девочек к сохранению этой семьи. У каждого в таком случае есть определенный набор функций и правил поведения в обществе. Дети перенимают эти социальные модели поведения у своих родителей и готовятся передать их своим детям.

Патриархат — это власть мужчины. О равных правах и свободах тут не может быть и речи, мужчина — власть, женщина только подчиняется этой власти. В патриархате женщина лишается буквально всех возможностей, у нее нет права даже думать о любимой работе, мечтать о достижении каких-то целей, ведь ее место в доме, в семье. Она полностью зависима от мужчины в экономическом и финансовом плане, не идет речи о семейном бюджете или свободе самовыражения. Ее интересы определяет мужчина, глава семьи, и эти интересы зачастую представляют собой детей и семью.

В семьях, где отношения строятся в системе патриархата, женщина полностью посвящает себя мужу, детям и дому. У нее нет прав в решении важных семейных вопросов. Мужчина принимает решения единолично, не обращая внимания на мнение своей жены, ее взгляды. В такой семье женщине не удается мечтать о любимой работе и карьере, что в наши дни играет немаловажную роль, поскольку таким образом женщина проявляет свои личностные качества, общается с интересными людьми, выбирает себе дело по душе. Сидя дома с детьми и занимаясь хозяйством, женщина не получает должного образования. Не имеет возможности расширять свой кругозор и жить полноценной жизнью. Весь быт в таком случае падает на женщину.

В современном обществе, патриархат в семье — скорее исключение, чем правило. Все-таки модель семьи стала более демократической. Впрочем, патриархат, как и матриархат — это крайности, где в первом случае власть и сила сосредоточены в руках мужчины, во втором — женщины. Но, несмотря на то, что такой порядок может уйти из семьи, он сохраняется в обществе в целом. Многие женщины терпят неудачи и вынуждены бороться за свои права просто потому, что они — женщины. Патриархальные порядки и стереотипы настолько укоренились в обществе, что не позволяют женщинам действовать наравне с мужчинами, добиваться своих целей, строить карьеру. В обществе, как мужчины, так и женщины, убеждены, что место женщины строго определено и оно находится дома, в семье, а все, что выходит за рамки этой строго определенной области — неправильно. Патриархат лишает женщин одного из ценнейших ресурсов современной жизни — свободы.

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