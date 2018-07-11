Ещё
«Они совершенно не похожи». Родители близнецов рассказали, как различают детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Они совершенно не похожи». Родители близнецов рассказали, как различают детей 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В этом году на участие в празднике, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, зарегистрировалось шесть пар близнецов и одна пара двойняшек. Мы пообщались с детьми и их родителями и узнали, чем же отличается жизнь близнецов от обычных детей.
Близнецы Света и Ксюша (7 лет) очень подвижные, с удовольствием позировали для фото. Мама девочек признается, что воспитать близняшек сложнее, чем детей даже с минимальной разницей в возрасте:
— Мне кажется, главной особенностью в воспитании близнецов является то, что с рождения ребёнок чувствует рядом конкурента. Близнецы всегда находятся на равных, им приходится все постоянно делить поровну: игрушки, внимание родителей. Однако, как ни старайся, все равно один ребёнок чувствует себя обделенным, из-за этого возникают обиды.
Также мама девочек рассказала, как ей удаётся различать дочерей:
— Я не путаю девочек. Различия есть. Света более мягкая, сочувствует всем, а Ксюша больше нацелена на свои собственные интересы. Даже внешне одна чуть более худая, и лица у них разные. Схожего тоже много: обе девочки активные, энергичные, увлекаются спортом.
Скромные, но очень дружные двойняшки Валя и Ваня. Их мама Ольга говорит, что у них с мужем есть ещё 3 ребёнка. И в такой семье сильно проявляется «непохожесть» каждого.
Самой креативной семьёй были признаны Людмила, ее муж Дмитрий, их маленькие дочки Кира и Милана. Они пришли на праздник в уникальных костюмах, вызвав восторг у ведущих и других участников.
— У меня есть свои способы различать близняшек — я же мама! — рассказала Людмила. — Они для меня совершенно разные: одна — спокойнее, а другая — активнее, одна любит собирать конструктор, а другая — порисовать.
nn.ru: последние новости
Елене Каримовой, обвиняемой в жестоком убийстве своих детей, продлили арест Молодым мамам в Нижнем Новгороде помогут заработать 15-летний подросток утонул в Урене
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я живу с двумя мужьями»63
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью7
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть27
Звезды, хранившие невинность до брака3
«Не ждите стакана воды»: где искать мужа после 402
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
06:53
Звездная косметика, раскритикованная фанатами
Красота Звёзды
10:04
Куда пропали рокеры девяностых
Звёзды
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение