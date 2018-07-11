«Они совершенно не похожи». Родители близнецов рассказали, как различают детей

В этом году на участие в празднике, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, зарегистрировалось шесть пар близнецов и одна пара двойняшек. Мы пообщались с детьми и их родителями и узнали, чем же отличается жизнь близнецов от обычных детей.

Близнецы Света и Ксюша (7 лет) очень подвижные, с удовольствием позировали для фото. Мама девочек признается, что воспитать близняшек сложнее, чем детей даже с минимальной разницей в возрасте:

— Мне кажется, главной особенностью в воспитании близнецов является то, что с рождения ребёнок чувствует рядом конкурента. Близнецы всегда находятся на равных, им приходится все постоянно делить поровну: игрушки, внимание родителей. Однако, как ни старайся, все равно один ребёнок чувствует себя обделенным, из-за этого возникают обиды.

Также мама девочек рассказала, как ей удаётся различать дочерей:

— Я не путаю девочек. Различия есть. Света более мягкая, сочувствует всем, а Ксюша больше нацелена на свои собственные интересы. Даже внешне одна чуть более худая, и лица у них разные. Схожего тоже много: обе девочки активные, энергичные, увлекаются спортом.

Скромные, но очень дружные двойняшки Валя и Ваня. Их мама Ольга говорит, что у них с мужем есть ещё 3 ребёнка. И в такой семье сильно проявляется «непохожесть» каждого.

Самой креативной семьёй были признаны Людмила, ее муж Дмитрий, их маленькие дочки Кира и Милана. Они пришли на праздник в уникальных костюмах, вызвав восторг у ведущих и других участников.

— У меня есть свои способы различать близняшек — я же мама! — рассказала Людмила. — Они для меня совершенно разные: одна — спокойнее, а другая — активнее, одна любит собирать конструктор, а другая — порисовать.