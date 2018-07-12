В парке Победы в Петербурге появилась экскурсия на сегвеях, посвященная истории блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. / ТАСС /. Новый экскурсионный маршрут, рассказывающий об истории блокады Ленинграда, представили журналистам в четверг в Московском парке Победы в Санкт-Петербурге. Экскурсия, разработанная студентом-второкурсником, проводится на сегвеях, что дает возможность осмотреть всю территорию парка, занимающего площадь в 68 гектаров.

"Путешествие по парку на сегвеях заинтересует активных молодых людей, любящих свой город. Авторы нового маршрута — студенты", — сказал журналистам глава администрации Московского района Владимир Ушаков

Он отметил, что идея появилась около года назад, экскурсия организована по просьбе живущих в районе ветеранов Великой Отечественной войны. Маршрут на сегвеях разработал студент второго курса факультета истории и социальных наук Педагогического университета имени Герцена Виктор Костюченко.

Как отмечают организаторы, необычная экскурсия позволяет быстрее преодолеть огромную площадь парка в 68 гектаров для знакомства с его историей. В советское время на этой территории, раньше называвшейся Сызранским полем, располагался Кирпично-пемзовый завод №1, выполнявший функции крематория во времена блокады Ленинграда. С 2010 года на его месте открыт православный храм.