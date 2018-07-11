«Я бы тоже плакала»: Серена Уильямс не сдержала слез, узнав о первых шагах дочери

Прославленная теннисистка Серена Уильямс откровенно призналась поклонникам, что не могла унять рыдания, когда ей сообщили о первых шагах ее 10-месячной дочери. Вопреки мнению многих интернет-пользователей, слезы спортсменки вызвала вовсе не радость и гордость за ребенка, а разочарование.

Известная спортсменка Серена Уильямс спустя меньше года после рождения дочери снова вернулась на корт. Теннисистка вовсю готовилась к участию в Уимблдонском турнире и упустила из виду успехи своего ребенка. На днях женщина откровенно рассказала поклонникам, какую высокую цену ей пришлось заплатить ради участия в этом соревновании, ведь из-за многочасовых тренировок она пропустила первые шаги своей 10-месячной дочери.

Со слов Серены, она узнала о достижениях Оливии только вечером, после того, как вернулась домой. И первой реакцией на потрясающую новость стали слезы разочарования. Оказывается, теннисистка рассчитывала, что не пропустит такое важное событие в жизни ее дочери. Но спорт, как известно, диктует всем свои правила.

«Бедная женщина… Я бы тоже плакала» «Ребенка жалко. Она пока не понимает, но ведь это не последний такой случай» «Бедная малышка. Такое достижение, а мамы не было рядом» «Нашла из-за чего плакать… Ведь спорт — это ее жизнь. А увидеть, как ходит дочь еще успеет» «Жалко Серену. Такая вся сильная, но оказалась очень чувствительной», — разнились мнение пользователей в сети. К слову, славящаяся своим несгибаемым характером Серена не так давно честно рассказала журналистам, что после рождения дочери стала часто плакать по любому поводу. Так было, когда теннисистка приняла решение прекратить грудное вскармливание ребенка, а также в первые месяцы материнства, когда не могла понять причину слез своей дочери и очень переживала по этому поводу.