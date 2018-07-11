Эвелина Бледанс обиделась на Хабенского из-за отказа сфотографироваться с ее сыном

В Сети удивились такому поведению знаменитого актера.

Актриса, певица и телеведущая Эвелина Бледанс в своем Instagram рассказала подробности инцидента. Звездная мама не скрывала, что расстроена и неприятно удивлена.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

11 Июл 2018 в 12:24 PDT Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским , но… мы с Семиком получили категорический отказ

— подписала фото Эвелина Бледанс.

«После этого поста мы уже наверное никогда не получим фотографию с любимым актером, но я не могла не поделиться этим… Личное пространство — да! Фотогафии с толпой — сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться-нет! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло… а тут… Простите Константин Юрьевич, не поняла…», — поделилась своими переживаниями известная телеведущая.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

10 Июл 2018 в 1:15 PDT Актер Константин Хабенский категорически отказался фотографироваться. Хотя, как рассказала Эвелина Бледанс, она представилась, объяснила, что ребенок с синдромом Дауна, и фото мама с ребенком хотели для его странички в Instagram. «То, что я неоднократно поддерживала его фонд в соцсетях я уже не стала говорить… 🤐», — поделилась подробностями разговора звезда. — Наверное только я, дура, никогда и никому не отказываю в фотографии, понимая, что сама выбрала публичную профессию 🤗».

В день поцелуев зацелую шейку. Так бы и съела моего артековца❤️

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

6 Июл 2018 в 12:10 PDT Подписчики тоже удивились поведению актера. «Мог бы и сфотографироваться с малышом, тем более вы коллеги. Семик не расстраивайся, малыш. Конечно была лучшего мнения о Хабенском. Всегда восхищалась им как актером, и то, что он больным деткам помогает. Жаль, что он так поступил😔», «Никогда он не был прост. Особенно до трагедии в личной жизни. Потом немного спеси поубавилось. Но, видимо, не до конца», «Разочаровалась в Хабенском. Зазвездился, видимо! Как-то не вяжется, столько благотворительности, а тут просто фото с ребенком, делов-то на пять минут😟», «Неприятно, но не смертельно. Не берите в голову) Сема прелесть мальчик👍😉», «Не понимаю я Константина», «Не обижайтесь на него))», — написали в Instagram в поддержку Эвелины Бледанс и ее сына Семена.

Отметим, что актер Константин Хабенский в 2008 году основал Благотворительный Фонд. Поводом стала личная трагедия: в декабре 2008 года скончалась его жена Анастасия (женщине был диагностирован рак головного мозга). С тех пор Константин Хабенский активно помогает больным детям. «Дорогие друзья! На сегодняшний день благотворительность — это, пожалуй, единственная территория, где люди не пытаются реализовывать свои амбиции и достигать каких-либо целей, кроме одной — бескорыстная помощь человеку. Деятельность нашего Фонда направлена на спасение детей с заболеваниями головного мозга. Любой, даже самый скромный ваш вклад очень важен. Ведь каждая спасенная жизнь — бесценна!», — написал актер на главной странице сайта Благотворительного Фонда.

Напомним, что Эвелина Бледанс является мамой двоих детей. Так, от своего второго мужа израильского бизнесмена Дмитрия она родила в 1994 году сына Николая. С 2012 года молодой человек живет в Израиле.

От своего третьего мужа Александра Семина , с которым она сыграла свадьбу еще в 2010 году, Эвелина Бледанс родила сына Семена. Мальчик появился на свет в 2012 году. Вскоре выяснилось, что ребенок родился с синдромом Дауна.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

23 Апр 2018 в 9:32 PDT Фото: Instagram @bledans