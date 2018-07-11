Барнаульцы дают своим детям арабские и греческие имена

Барнаульцы выбирают для своих детей необычные имена — Эльза (др. -герм.), Юсуп (араб.), Стефания (греч.), Янис (латыш.).

О самых редких, необычных и распространенных именах новорожденных АиФ-Алтай рассказали специалисты загсов в Ленинском, Октябрьском, Железнодорожный и Индустриальном районах. Центральный район отказался предоставлять такую информацию.

Стоит отметить, что во всех районах популярными мужскими именами новорожденных являются Артем, Михаил, Кирилл, Дмитрий, а вот с женскими имена все немного иначе. В Индустриальном и Ленинском районах родители называют дочерей София, Виктория, Екатерина; в Октябрьском и Железнодорожном — Анна, Полина, Варвара, Мария.

Между тем некоторые барнаульские семьи хотят, чтобы их ребенок носил редкое имя. Сотрудники загса говорят, что зачастую детей с такими именами регистрируют иностранцы, проживающие на территории города.

Так, в Индустриальном районе в этом году родились мальчики, которым дали такие редкие имена, как Ян, Яков, Юрий. Среди необычных женских имен — Ярослава, Эльза, Юлиана. В соседнем районе (Ленинском) родители выбирают для своих сыновей такие имена, как Янис, Юсуп, а для дочерей — Юстина, Юнона, Эсфира.

В Октябрьском районе среди нетривиальных мужских имен Юсиф, Джон, Чечен, Фархат, женских — Стефания, Севастьяна, Юлиана. В Железнодорожном районе в этом году на свет появились Эмиль, Ян, Яков, Тимофей, Еренчин-Доржу. Для дочерей некоторые родители выбрали такие имена, как Стелла, Ева, Сандра, Дара.

Количество новорожденных по районам:

Индустриальный район: 860 мальчиков, 846 девочек. Из них 28 двойняшек и 3 тройни. Ленинский район: 1116 детей, 22 двойни. Октябрьский район: 329 мальчиков, 309 девочек. Их них 13 двойняшек. Железнодорожный район: 283 мальчика, 247 девочек. Зарегистрировано 7 двойняшек.