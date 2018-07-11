На озере в парке Победы спасли 12-летнюю девочку 

12-летняя девочка чуть было не утонула на озере в парке Победы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Сигнал о происшествии поступил в 13:45 во вторник, 10 июля. Помощь ребенку оказались спасатели ОСВОД. На озере девочка была вместе с родителями. Купаясь, она оступилась на глубине и стала тонуть. Спасатели вытащили ребенка из воды в считанные секунды. «…девочка была в сознании, без повреждений и попадания воды в легкие», — говорится в сообщении пресс-службы. Родители ребенка от медицинской помощи отказались. В ГУ МЧС по РТ напомнили, озеро в парке Победы — место массового отдыха, однако купание здесь запрещено. Установлены аншлаги о запрете купания. Спасатели ОСВОБ провели в этой связи профилактические беседы, объяснив правила отдыха. «Причина происшествия — отсутствие контроля за детьми со стороны родителей», — резюмировали в ГУ МЧС по РТ, говоря о пострадавшей на озере девочки.