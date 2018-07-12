Правда ли, что беременные глупеют

Забеременев, женщины глупеют, становятся капризными и забывчивыми. Этот стереотип давно стал общепризнанным и даже проник в литературу. Ученые недоумевают, но подтверждают.

Персики

В прелестной новелле О’Генри c простеньким названием «Персик» капризы и забывчивость беременных женщин описана с трогательной умильностью:

— Милый, — произнесла она с видом Клеопатры, высказывающей Антонию пожелание, чтобы Рим был поставлен ей на дом в оригинальной упаковке. — Милый, я, пожалуй, съела бы персик. Малыш Мак-Гарри встал и надел пальто и шляпу. Он был серьезен, строен, сентиментален и сметлив. — Ну что ж, — сказал он так хладнокровно, как будто речь шла всего лишь о подписании условий матча с чемпионом Англии. — Сейчас пойду принесу. — Только ты недолго, — сказала новобрачная. — А то я соскучусь без своего гадкого мальчика. И смотри, выбери хороший, спелый. После длительного прощанья, не менее бурного, чем если бы Малышу предстояло чреватое опасностями путешествие в дальние страны, он вышел на улицу. Тут он призадумался, и не без оснований, так как дело происходило ранней весной и казалось маловероятным, чтобы где-нибудь в промозглой сырости улиц и в холоде лавок удалось обрести вожделенный сладостный дар золотистой зрелости лета… …Ну, попросила молодая жена персик, хотя для них не сезон, разбился любящий муж, в прошлом известный боксер, вращавшийся в криминальных кругах, в лепешку ради этого персика, даже игорный притон сдал ради этого полиции, а любимая уже мечтает об апельсине, которых на тот момент в Нью-Йорке пруд пруди… Подумаешь! Для любви нет преград! Но дело не только в любви. Капризы и забывчивость — отличительная черта беременных. Даже в самые первые недели, когда она сама еще не знает о том, что уже в интересном положении. На самом деле, по данным социологов, 64% женщин жалуются на ухудшение памяти и даже сбои в речевой практике во время беременности. Это мешает в работе, да и ведение домашнего хозяйства зачастую превращает в проблему.

Общие проблемы

Множество женщин жалуются, что во время девяти месяцев ожидания ребенка они сталкиваются с проблемами: с трудом подыскивают слова, хотя раньше это им давалось легко, часто забывают о назначенных встречах и тяжело справляются с делами и заданиями, которые раньше щелкали как белка орешки. Но это было до беременности. Ученые задались вопросом, можно ли найти научное обоснование тому, что в народе называют «мозгами беременной», или это некое таинственное явление, подобное телекинезу и переселению душ? Психологи выяснили, что множество беременных женщин обращают внимание на ухудшение памяти и повышенную капризность. Это, конечно, можно объяснить повышенной тревожностью беременных, которые беспокоятся уже не только за себя, но и за будущего ребенка. Однако дело не только в психологии и понятных тревогах будущей матери. Мозг беременных действительно меняется и становится более изменчивым, чем у других взрослых особей homo sapiens. Это доказывают исследования Джоди Павлуски (Jodi Pawluski), которая занимается изучением психического здоровья матерей в Первом Университете Ренна во Франции. По ее данным, мозг беременных и только что родивших матерей действительно отличается от мозга женщин, которые рожали давно или еще даже не готовятся к материнству. Исследование, в котором сравнивается выявленная с помощью МРТ структура серого вещества и мозговых извилин беременных, недавно родивших и давно рожавших или вовсе не рожавших женщин, было опубликовано в журнале «Nature» еще в 2016 году. Оно показывает изменения в структуре серого вещества и извилин беременных, что, по мнению Джоди Павлуски, наглядно демонстрирует, как именно мозг будущей матери готовится к рождению ребенка и выполнению новых и непривычных обязанностей по заботе о нем. По данным ученых, эти необычные неврологические изменения в мозгу будущей матери сохраняются почти два года после родов или даже дольше. Правда, нет никаких данных, подтверждающих, что эти изменения мозга будущей матери каким-то определенным образом влияют на память. Более того, австралийские ученые в ходе ряда экспериментов доказали, что в условиях лаборатории беременные женщины сдают тесты на запоминание ничуть не хуже, чем все остальные мужчины и женщины. Тем более удивительным кажется тот факт, что в домашних условиях беременные справляются с теми же самыми заданиями гораздо хуже, чем прочие испытуемые. Хотя, казалось бы, в привычной обстановке все должно даваться легче. Ученые пока не могут объяснить этот парадокс и выдвигают самые разные версии. В частности, они объясняют ухудшение памяти беременных и только что родивших мамочек их чудовищной загруженностью и другими жизненными обстоятельствами.

Социальные причины «поглупения» беременных

Марси Лобел (Marci Lobel), психолог, которая изучает психологию беременности в Университете Стоуни Брука в Нью-Йорке, полагает, что проблемы с памятью и вообще «поглупение» беременных женщин может быть связано с социальными причинами. Она уверена, что нельзя все списывать на биологию и неврологию, когда очень часто забывчивость, капризы и прочие ментальные проблемы беременных женщин объясняются совсем другими причинами: стрессом из-за нежелательной беременности, боязнью разрыва отношений с партнером опять же из-за беременности, страхом не справиться с неизбежными финансовыми трудностями или опасениями стать матерью-одиночкой. Такого рода проблемы, по данным Лобел, приводят к депрессии, а как следствие — к ухудшению памяти и умственных способностей. Даже страх перед будущим материнством во вполне благополучном браке, где не предвидится никаких финансовых трудностей, может привести к депрессии и прочим проблемам. Очевидно, что на мозг беременной женщины влияет множество самых разных факторов, как биологических, так и социальных, все в комплексе и становится тем, что называют «глупостью беременных». В любом случае, советует Джоди Павлуски, даже если вы чувствуете, что стали глупее или забывчивее, чем были до беременности, не стоит переживать — это, скорее всего, именно признак нормальной здоровой беременности, ведь организм перестраивается и учится исполнять новые обязанности. Хотя ученые пока не пришли к единому мнению, какие именно факторы –биологические или социальные — делают беременных «глупыми», не стоит нервничать. Просто помогите сами себе — никто не осудит беременную женщину, если она заведет дополнительный ежедневник или будет говорить чуть медленнее, чем все остальные. А боксер из новеллы О’Генри — тот вел себя абсолютно правильно… «Нет, не перевелись еще чудеса на белом свете. Ведь вот одно лишь словечко о том, что ей чего-то хочется — пусть это будет самый пустяк: цветочек, гранат или — ах да, персик, — и ее супруг отважно пускается в ночь, в широкий мир, который не в силах против него устоять, и ее желание исполняется. И в самом деле — вот он склонился над ее креслом и вкладывает ей в руку персик. — Гадкий мальчик! — влюбленно проворковала она. — Разве я просила персик? Я бы гораздо охотнее съела апельсин…» А он и бровью не повел. Апельсин — значит, апельсин.