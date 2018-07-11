Анна Михалкова перестала скрывать лицо дочери 

Анну Михалкову считают очень заботливой мамой. Недавно стал выпускником школы ее старший сын Андрей, а вот Сергею, который младше брата на год, предстоит пройти через это в следующем году. Сразу после выпускного бала молодые люди отправились отдыхать на курорт со своей тетей Надеждой Михалковой. По все видимости, Анна задержалась в Москве из-за неотложных дел.
На днях актриса все же присоединилась к сестре и воссоединилась с детьми. «Big mama заступила на вахту. Из самолета сразу на пикник с детьми. На съемках было полегче», — призналась Анна. Какое-то время она не показывала фото с наследниками, поэтому поклонники стали задавать много вопросов. Сегодня сестры много шутили на эту тему в соцсетях, а потом разместили видео, на котором в кафе Михалкова-старшая держит девочку в розовом платье и спрашивает ее: «Как тебя зовут?». Однако малышка стесняется и убегает из кадра. Надежда сразу решили пошутить: «Это чужой ребенок! Аня просто схватила его и пытается с ним поговорить». Однако поклонники догадались, что это подрастающая дочь актрисы Лидия.
Анна Михалкова с дочерью и Надежда Михалкова / фото: Instagram Stories Надежды Михалковой
Все это время она не показывала лицо девочки, а сегодня у поклонников появилась возможность узнать, на кого похожа малышка. Раньше Анна предпочитала публиковать фото дочери с таких ракурсов, что было невозможно разглядеть черты ее лица. Оказалось, что у малышки темные глаза и светлые волосы. Фанаты уверены, что она вырастет копией своей мамы. В этом году ей исполниться пять лет. Напомним, Михалкова-старшая уже много лет живет в браке с предпринимателем Андреем Баковым. А вот ее сестра в прошлом году развелась с Резо Гигинеишвили и теперь одна воспитывает дочь Нину и сына Ивана.