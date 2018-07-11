Анна Михалкова перестала скрывать лицо дочери

Анну Михалкову считают очень заботливой мамой. Недавно стал выпускником школы ее старший сын Андрей, а вот Сергею, который младше брата на год, предстоит пройти через это в следующем году. Сразу после выпускного бала молодые люди отправились отдыхать на курорт со своей тетей Надеждой Михалковой . По все видимости, Анна задержалась в Москве из-за неотложных дел.

На днях актриса все же присоединилась к сестре и воссоединилась с детьми. «Big mama заступила на вахту. Из самолета сразу на пикник с детьми. На съемках было полегче», — призналась Анна. Какое-то время она не показывала фото с наследниками, поэтому поклонники стали задавать много вопросов. Сегодня сестры много шутили на эту тему в соцсетях, а потом разместили видео, на котором в кафе Михалкова-старшая держит девочку в розовом платье и спрашивает ее: «Как тебя зовут?». Однако малышка стесняется и убегает из кадра. Надежда сразу решили пошутить: «Это чужой ребенок! Аня просто схватила его и пытается с ним поговорить». Однако поклонники догадались, что это подрастающая дочь актрисы Лидия.

Анна Михалкова с дочерью и Надежда Михалкова / фото: Instagram Stories Надежды Михалковой