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Анна Михалкова перестала скрывать лицо маленькой дочки
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Анна Михалкова перестала скрывать лицо маленькой дочки 

Letidor.ru 25 минут назад
Фото: Letidor.ru
Сестра актрисы показала малышку в stories своего микроблога.
Младшему ребенку актрисы Анны Михалковой в сентябре исполнится уже 5 лет. А общественность до недавнего времени так и не видела лица юной Лидии. Однако, судя по всему, звезда решила перестать скрывать девочку — и разрешила младшей сестре показать ее.
В stories Надежды Михалковой появился фотоснимок, на котором она запечатлена с сестрой и племянницей, причем маленькую Лиду поклонники знаменитого семейства впервые могут наконец-то хорошо рассмотреть.
Напомним, Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым, в браке подрастают трое детей. В 2000 году у супругов родился сын Андрей, в 2001-м — сын Сергей, а в 2013 году появилась на свет дочь Лидия.
К слову, ранее звездная мама признавалась, что у ее малышки весьма непростой характер: «Оказалось, что 1 девочка — это сложнее, чем 2 мальчика-погодки», — уверяла она. А также сообщала, что иногда называет дочь «Лида-гопник».
Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)
13 Янв 2018 в 12:37 PST  Фото: Instagram
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