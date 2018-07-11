Анна Михалкова перестала скрывать лицо маленькой дочки

Сестра актрисы показала малышку в stories своего микроблога.

Младшему ребенку актрисы Анны Михалковой в сентябре исполнится уже 5 лет. А общественность до недавнего времени так и не видела лица юной Лидии. Однако, судя по всему, звезда решила перестать скрывать девочку — и разрешила младшей сестре показать ее.

В stories Надежды Михалковой появился фотоснимок, на котором она запечатлена с сестрой и племянницей, причем маленькую Лиду поклонники знаменитого семейства впервые могут наконец-то хорошо рассмотреть.

Напомним, Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым, в браке подрастают трое детей. В 2000 году у супругов родился сын Андрей, в 2001-м — сын Сергей, а в 2013 году появилась на свет дочь Лидия.

К слову, ранее звездная мама признавалась, что у ее малышки весьма непростой характер: «Оказалось, что 1 девочка — это сложнее, чем 2 мальчика-погодки», — уверяла она. А также сообщала, что иногда называет дочь «Лида-гопник».

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na)

13 Янв 2018 в 12:37 PST Фото: Instagram

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