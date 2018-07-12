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Анна Михалкова впервые показала лицо 5-летней дочери
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Анна Михалкова впервые показала лицо 5-летней дочери 

WMJ.ru 8 часов назад
Фото: WMJ.ru
44-летняя Анна Михалкова впервые опубликовала видео, где видно лицо 5-летней дочери Лиды.
Анна Михалкова любит делиться с поклонниками происходящим в своей жизни. Она часто публикует фото с сыновьями 18-летним Андреем и 17-Сергеем и рассказывает про воспитание детей. Однако, 4-летнюю дочь Лидию она предпочитает скрывать от глаз посторонних.
В сентябре этого года внучке Никиты Михалкова исполнится 5 лет. Все эти годы Анна не показывала лицо девочки, лишь изредка публикую фото со спины. Но, видимо, семья Михалковых решила сделать исключение. Младшая сестра Надежда выложила в Stories забавное видео, где каждый смог рассмотреть Лиду.
Напомним, актриса замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. Пара воспитывает троих детей: 18-летнего Андрея и 17-летнего Сергея, а также 4-летнюю дочку Лидию.
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Фото:Instagram
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