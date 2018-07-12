Анна Михалкова впервые показала лицо 5-летней дочери

44-летняя Анна Михалкова впервые опубликовала видео, где видно лицо 5-летней дочери Лиды.

Анна Михалкова любит делиться с поклонниками происходящим в своей жизни. Она часто публикует фото с сыновьями 18-летним Андреем и 17-Сергеем и рассказывает про воспитание детей. Однако, 4-летнюю дочь Лидию она предпочитает скрывать от глаз посторонних.

В сентябре этого года внучке Никиты Михалкова исполнится 5 лет. Все эти годы Анна не показывала лицо девочки, лишь изредка публикую фото со спины. Но, видимо, семья Михалковых решила сделать исключение. Младшая сестра Надежда выложила в Stories забавное видео, где каждый смог рассмотреть Лиду.

Напомним, актриса замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. Пара воспитывает троих детей: 18-летнего Андрея и 17-летнего Сергея, а также 4-летнюю дочку Лидию.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram