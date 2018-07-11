«Детские» полицейские в короткие сроки нашли потерявшегося на набережной Судака ребенка

В дежурную часть ОМВД России по г. Судаку позвонил гражданин и сообщил о пропаже своего сына. Как пояснил отец, в курортный город семья приехала на отдых. Во время прогулки по Набережной родители, покупая сувениры, отвлеклись на какое-то время и потеряли из виду 14-летнего ребенка с ограниченными возможностями.

На место происшествия незамедлительно выехал дежурный наряд полиции. Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Судаку Артур Абазов в короткие сроки нашел мальчика на пирсе Набережной и вернул законным представителям.

С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа.

Полицейские выяснили, что за время отсутствия подростка в отношении него никаких противоправных деяний совершено не было, в медицинской помощи он не нуждался.

Отец найденного мальчика поблагодарил сотрудников полиции за помощь и оперативность.