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Зеленоградцам расскажут, как добиться красивой осанки у ребенка
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Зеленоградцам расскажут, как добиться красивой осанки у ребенка 

Префектура Зеленоградского административного округа 39 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
14 июля в 11.00 на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» пройдет встреча с врачом-ортопедом Зеленоградского центра кинезитерапии. Он проведет лекторий здоровья «Красивая осанка. Профилактика детского сколиоза».
На мероприятии родители узнают, как предотвратить появление сколиоза у ребенка. Инструкторы Зеленоградского центра кинезитерапии покажут комплекс оздоровительной гимнастики, которую можно выполнять самостоятельно вместе с ребенком. Пока родители будут беседовать с врачом, дети смогут поиграть на веранде Культурного центра.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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