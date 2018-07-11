Зеленоградцам расскажут, как добиться красивой осанки у ребенка

14 июля в 11.00 на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» пройдет встреча с врачом-ортопедом Зеленоградского центра кинезитерапии. Он проведет лекторий здоровья «Красивая осанка. Профилактика детского сколиоза».

На мероприятии родители узнают, как предотвратить появление сколиоза у ребенка. Инструкторы Зеленоградского центра кинезитерапии покажут комплекс оздоровительной гимнастики, которую можно выполнять самостоятельно вместе с ребенком. Пока родители будут беседовать с врачом, дети смогут поиграть на веранде Культурного центра.