Правда, что в Ростове-на-Дону родилась очередная тройня?

Как сообщает пресс-служба администрации города, 28 июня в ростовском перинатальном центре, в семьи Мерецких, на свет появились сразу трое детей.

Это два мальчика весом 2350 и 2650 граммов и девочка весом 2100 граммов.

9 июля состоялась торжественная выписка малышей и их мамы из роддома.

Михаил, Захар и Аделина поехали домой, где их ждёт старший четырёхлетний брат. Все малыши находятся в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя прекрасно.

Городские власти вручили родителям тройняшек сертификат на покупку всего самого необходимого для новорожденных. Кроме того, многодетной семье по закону положен федеральный и региональный материнский капитал и бесплатный земельный участок на строительство жилья.

Как ранее писал «АиФ-Ростов» , первая в 2018 году тройня появилась на свет в Ростовской области 7 марта. В канун Международного женского дня жительница донской столицы родила двух девочек и мальчика.

За 2017 году на Дону появились на свет 479 двоен и семь троен.