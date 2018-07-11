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Правда, что в Ростове-на-Дону родилась очередная тройня?
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Правда, что в Ростове-на-Дону родилась очередная тройня? 

АиФ Ростов 44 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба администрации города, 28 июня в ростовском перинатальном центре, в семьи Мерецких, на свет появились сразу трое детей.
Это два мальчика весом 2350 и 2650 граммов и девочка весом 2100 граммов.
9 июля состоялась торжественная выписка малышей и их мамы из роддома.
Михаил, Захар и Аделина поехали домой, где их ждёт старший четырёхлетний брат. Все малыши находятся в удовлетворительном состоянии и чувствуют себя прекрасно.
Городские власти вручили родителям тройняшек сертификат на покупку всего самого необходимого для новорожденных. Кроме того, многодетной семье по закону положен федеральный и региональный материнский капитал и бесплатный земельный участок на строительство жилья.
Как ранее писал «АиФ-Ростов», первая в 2018 году тройня появилась на свет в Ростовской области 7 марта. В канун Международного женского дня жительница донской столицы родила двух девочек и мальчика.
За 2017 году на Дону появились на свет 479 двоен и семь троен.
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Женский форум
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