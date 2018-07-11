Ребенок утонул во время игры в Мурманске

Девочка утонула в реке во время игр в Кольском районе Мурманской области. Об этом сообщило информационное агенство FlashNord.

Десятилетняя жительница поселка Молочный в отсутствие родителей решила сходить на местную реку Кола. Вместе с собой она взяла младшую сестру и подруг. Дети резвились на участке береговой полосы, который не был оборудован для купания.

Проигнорировав запрет родителей, ребята вошли в воду. Во время игр вода попала в легкие девочки. Ребенок потерял сознание. По словам сотрудников следственного комитета, один из жителей поселка пытался спасти девочку, пока ожидали прибытия скорой помощи.

«Крики детей о помощи услышал проходивший мимо мужчина. Он вытащил ребенка из воды и совместно с находившимися поблизости местными жителями стал оказывать первую помощь. На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь. Однако проведенные медиками реанимационные мероприятия положительного результата не дали, ребёнка спасти не удалось», — сообщила представитель СУ СКР по региону Ксения Кошелюк

Процессуальное решение будет вынесено после проверки всех данных.