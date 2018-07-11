«В ребёнке сидел чёрт»: почему жительница Мехзавода выкинула с балкона 5-летнюю девочку

Раньше пенсионерка часто приносила гостинцы девочке

Помутнение рассудка и видения дьявола. Именно так пенсионерка, выбросившая 5-летнюю девочку с балкона на Мехзаводе, объяснила свой поступок. Как малышка оказалась у чужой тёти? Что действительно стало причиной неадекватного поведения женщины? Подробности происшествия 63.ru рассказал отец пострадавшей девочки.

— Мы с супругой и двумя детьми сейчас временно живем в трехкомнатной квартире на Мехзаводе вместе с моей мамой и дядей, получается, двоюродным дедушкой Веры (имена изменены здесь и далее. — Прим. ред.). Это вынужденная мера, пока мы с супругой ждём собственное жилье в ипотеку, — рассказывает Сергей. — Ну и в силу обстоятельств родственники часто помогают нам с детьми.

Семья временно проживает на Мехзаводе

В тот злополучный день Вера, как и всегда, попросила двоюродного дедушку пойти с ней на прогулку. Ничто не предвещало беды. Спустя полтора часа мужчина позвонил домой с просьбой оставить девочку поиграть с бывшей соседкой. — Эта женщина — хорошая подруга моей матери. Раньше она буквально входила в круг семьи, нянчилась со мной, когда я еще маленький был, гостинцы часто приносила Вере. Эдакая, как я думал тогда, очень одинокая, но добрая тетя, — вспоминает Сергей. По его словам, многолетняя дружба пошла на спад в тот момент, когда женщина пристрастилась к алкоголю. — Она обычно не пьет, но иногда бывает, а когда бывает, вы сами понимаете. Мы не очень хотели, чтобы Вера наблюдала ее пьянки и дышала перегаром, поэтому запретили дяде оставлять ребенка с тёткой. Но он был очень настойчив и продолжил звонить моей жене. Тогда супруга перестала брать трубки, — рассказывает Сергей. Однако мужчина не отчаялся и позвонил с аналогичной просьбой своей сестре — бабушке Веры. Не видя иного выхода из ситуации, она разрешила оставить ребенка со своей подругой. Правда, только на час, и настоятельно рекомендовала проследить за тем, чтобы бывшая соседка была трезвой. — Дядя открестился, сказал, что проследит, чтобы всё было нормально. А в результате получилась такая ситуация. Мало того, что он скрыл, что тётка уже была пьяной, так еще и сходил-купил ей две бутылки алкоголя, — рассказал папа пострадавшей девочки. Это обернулась жутким происшествием для всей семьи Сергея. Разогретая алкоголем женщина набросилась на Веру с ножом и молотком. От испуга девочка начала истошно кричать и звать на помощь. Тогда женщина не придумала иного способа угомонить девочку, кроме как выкинуть ее с балкона третьего этажа.

Девочка упала с высоты третьего этажа

Обо всех ужасах, которые пришлось пережить его дочери, Сергей узнал только тогда, когда пошел забирать Веру домой. — Ко мне подошел полицейский, очень сухо объяснил ситуацию, которая произошла. Мы с ним прибежали на место происшествия. Всё было огорожено, работали правоохранители, но никто из них не хотел со мной даже разговаривать. И слова не обронили о состоянии моей дочери — жива она, здорова, — с ужасом вспоминает Сергей. В страшном неведении мужчина пробыл до утра. Обеспокоенный отец обрывал трубки, звоня в больницу Середавина, но и здесь никто не говорил о состоянии его малышки. — За это время тетку уже отвезли в участок. Дядя, запаниковав, поехал в больницу Середавина. Позже его тоже забрала полиция, но вскоре отпустила, — рассказал отец пострадавшей девочки.

Дядю Сергея вызвали на допрос в тот же день

О том, что он купил алкоголь и оставил ребенка с пьяной женщиной, дядя Сергея на допросе так и не рассказал. Долгое время эта информация и вовсе оставалась скрытой даже от членов семьи. — Мы бы так никогда и не узнали, что он подкупил тётку в тот день двумя бутылками пива, если бы супруга чисто случайно краем уха не услышала его телефонный разговор. Но он свою причастность отрицает, — рассказал Сергей. Набросившаяся на ребенка пенсионерка также считает себя невиновной. По словам отца, она сейчас выбирает адвоката для защиты. — Женщина пеняет на свое здоровье и возраст. На допросе она рассказала, что у нее якобы случилась «белочка». Потом — что ей дали понюхать какой-то наркотический препарат. А сейчас говорит, что весь день накануне смотрела мистические передачи. И когда к ней пришла Вера, ей якобы показалось, что в ребёнке сидит чёрт. Она решила от него избавиться, набросившись на мою дочь с ножом и молотком, — рассказал папа пострадавшей девочки.

В больнице Вера провела три недели

Непрошеный сеанс экзорцизма стоил Вере трех недель, проведенных в больнице. К счастью, сейчас ее состояние, по словам отца, нормализовалось: — Осталось дождаться, когда заживет порез на ножке, и ее будут выписывать. Дочка только недавно начала снова нормально спать, перестав вскрикивать по ночам.

Следственный отдел Красноглинского района уже возбудил уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы. Пенсионерку подозревают в покушении на убийство малолетнего ребёнка.

— По версии следствия, 21 июня этого года примерно в 21:00 подозреваемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома, нанесла 5-летней девочке множественные удары по голове. Когда ребёнок выбежал на балкон и стал звать на помощь, женщина перекинула девочку через перила балкона. Упав на землю с 3-го этажа дома, ребёнок получил множественные телесные повреждения. Люди, находящиеся на улице, незамедлительно вызвали скорую помощь, в настоящее время врачи борются за жизнь ребёнка, — рассказали в следственном отделе Красноглинского района.

Подозреваемую задержали. Сейчас решается вопрос о ее заключении под стражу.