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Сотня байкеров сопроводила выпускницу, над которой издевались в школе
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Сотня байкеров сопроводила выпускницу, над которой издевались в школе 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Девушку из Англии, над которой издевались одноклассники, на выпускной проводила сотня байкеров. Подробности рассказывает «Дети@mail.ru» со ссылкой на "Daily Mail".
Одноклассники подшучивали над британкой Хлоей Робсон ещё с начальных классов: с тех пор, как ей исполнилось семь лет. К моменту выпуска из школы девушка была так запугана, что даже не хотела приходить на свой выпускной.
Об этом узнал её дядюшка Гран Робин, который по совместительству оказался основателем движения «Байкеры против хулиганов» — его участники помогают детям и подросткам справляться с травлей и издевательствами в школе.
В результате появление Хлои на школьном выпускном превратилось в грандиозное шоу, когда вместе с ней у школы появились 127 брутальных байкеров.
Выпускницу встречали овациями не только одноклассники, но также их родители и преподаватели.
Заглавное фото: Twitter / Gala
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