Чиновники научат детей защищать в интернете персональные данные

Для российских школьников работники ведомства разработали игры, презентации, различные раскраски и викторины.

Все эти материалы предлагается использовать в ходе классных часов и специализированных уроках по цифровой безопасности. Материалы рассчитаны на детей возрастной группы от 9 до 14 лет.

Как считают сотрудники федеральной службы, такой подход поможет эффективно обучить детей методам защиты собственных персональных данных и доходчиво объяснить, куда им следует обратиться в случае нарушения их гражданских прав.

Новые знания, необходимые для комфортного существования в век информационных технологий, должны помочь молодым людям избежать встречи с мошенниками и других проблем.

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