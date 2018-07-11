Чиновники научат детей защищать в интернете персональные данные 

Сотрудники Роскомнадзора составили для школ обучающие материалы по защите персональных данных. Подробности сообщает "РИА Новости".
Для российских школьников работники ведомства разработали игры, презентации, различные раскраски и викторины.
Все эти материалы предлагается использовать в ходе классных часов и специализированных уроках по цифровой безопасности. Материалы рассчитаны на детей возрастной группы от 9 до 14 лет.
Как считают сотрудники федеральной службы, такой подход поможет эффективно обучить детей методам защиты собственных персональных данных и доходчиво объяснить, куда им следует обратиться в случае нарушения их гражданских прав.
Новые знания, необходимые для комфортного существования в век информационных технологий, должны помочь молодым людям избежать встречи с мошенниками и других проблем.
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