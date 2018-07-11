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Скандинавская ходьба. Худеем после родов.
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Скандинавская ходьба. Худеем после родов. 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Худеем после родов с помощью Скандинавской ходьбы. Тренируемся с ребёнком. Советы опытной мамы — телеведущей Елены Снитовской.
Аист на крыше: последние новости
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