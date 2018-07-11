Дай яйцеклетку, а? Жалко, что ли?

В наше время, когда корабли Илона Маска бороздят просторы вселенной, а дети «из пробирки» стали обыденностью, появились новые этические и психологические проблемы, к которым человечество оказалось не готово от слова «совсем». И всё чаще я сталкиваюсь с клиентами, которые приходят ко мне на приём в растерянности: «Друзья попросили стать донором для их будущего ребёнка. И я как бы не вижу ничего в этом плохого: мы давно знакомы, они меня знают, не хотят рисковать с незнакомой генетикой. Но… что-то меня смущает». Или: «Подружка. Мы с ней росли вместе. Как сёстры. Она с моими знаете сколько нянькалась? Что ж, я ей клеточку пожалею?». Интуитивно эти люди чувствуют, что не всё так просто. Но пока что слишком мало прецедентов, слишком мало информации, чтобы понимать реальное положение вещей. Итак, с точки зрения физиологии, конечно, донору (особенно мужчине) рисковать особо не приходится. Женщине придётся, правда, пройти ряд не очень приятных процедур. С точки зрения генетики ощущение, что знакомый безопаснее, чем чужой человек, — огромная иллюзия. В хороших клиниках доноры проверены-перепроверены и, более того, можно выбрать того, чьи потомки уже бегают по земле, и точно известно, что с ними всё хорошо. А вот дальше начинаются психологические нюансы.

История № 1 У меня была клиентка с глубочайшей депрессией. Когда-то она стала донором яйцеклетки для близкой подруги. Стала крёстной её ребёнку, и все были счастливы. Потом она сделала карьеру, встретила своего принца и… выяснилось, что беременность естественным путём для неё невозможна: раннее истощение яичников. В криобанке заморожены эмбрионы подруги (от её мужа, естественно). А хочется от своего. Единственный выход — донорская яйцеклетка. Что и было сделано. Не без душевных страданий, естественно. А потом начался ад. Рос свой ребёнок, похожий на папу и какую-то тётю. А рядом рос чужой ребёнок, похожий на нашу героиню и мужа подруги. Закончилось всё антидепрессантами и длительной психотерапией. Очень помогли переезд в другой город и прекращение дружбы семьями. Невесело, да? И это всё не потому, что эти люди какие-то «не такие». Просто подобная нагрузка на психику нормальному человеку непереносима.

История № 2 Другая история: попросили друга семьи поделиться сперматозоидами — давние друзья, жене вроде он нравится. Роды, усталость первого года, кризис в отношениях… И новоиспечённый папа начинает отвергать ребёнка, ссорится с другом, а жену подозревает в измене с ним: «Ты всегда была к нему неравнодушна, даже ребёнка именно от него захотела». Это история не из передачи «мужское/женское», это история из жизни нормальных, образованных и умных ребят: он, как водится нынче, IT-шник, она — начальник отдела в фармацевтической компании.

Неизвестность — залог успеха!

Опытные врачи-репродуктологи при выборе анонимного донора даже фотографию его не рекомендуют смотреть: наш мозг так устроен, что велика вероятность того, что потом вы всю свою жизнь будете видеть в своём ребёнке не своё продолжение, а того неведомого человека, который даже не знает о вашем существовании. Для многих проблемой является отказать друзьям в такой «мелочи». Если вы не можете решиться сказать им правду, всегда можно сослаться на здоровье. Чем анонимнее для вас донор, чем техничнее информация о нём, тем больше шансов забыть о том, что клетка была не ваша. Вы же не интересуетесь, в какой среде вызревал ваш эмбрион до подсадки? Главное, чтобы в хорошей. Однажды я спросила знакомого очень известного врача-репродуктолога: нет ли у женщин психологического барьера перед клеткой чужой женщины. На что он мне ответил: «Конечно, есть. Почти у всех. И совсем у всех проходит, как только наступает беременность». У вас появится малыш. Ваш собственный настоящий малыш. И каким человеком он вырастет — будет зависеть именно от вас. А не от того, из чьей клетки он появился.