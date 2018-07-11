Как распознать материнское выгорание?

Когда ваша деятельность связана с помощью и обслуживанием других людей, всегда есть вероятность профессионального выгорания. А кто у нас обслуживает и помогает людям в режиме 24/7, без перерыва на обед?! Правильно, мамы! Мы каждый день общаемся с маленькими людьми, которые то и дело устраивают истерики на ровном месте, не могут без нас самостоятельно поесть, пописать и даже поиграть. А ещё им нужны наши улыбки, тёплые объятия и любовь. Немудрено, что многие мамы быстро выгорают в своём материнстве и часто обнаруживают это, когда дело совсем плохо и помочь может только специалист. Открыто и смело о материнском выгорании в России заговорила Людмила Владимировна Петрановская , она многие годы занимается оказанием психологической помощи приёмным семьям и простым родителям. И феномен материнского выгорания стал для неё явным как белый день. Невозможно всё время быть улыбающейся и счастливой в своём родительстве, рано или поздно лампочка перегорает. Причём мы с вами легко признаём, что на своей работе может выгореть врач или педагог, но с трудом принимаем, что обычная мама с парой детишек находится в такой же, а то и большей степени риска эмоционального выгорания.

Как всё начинается?

Здесь ведущими показателями являются наши чувства и способность отдыхать. В самом начале эмоционального выгорания мы ещё даже ничего. Нам трудно, но мы справляемся: ухаживаем за ребёнком, гуляем с ним, готовим дома обед. Но только при этом постоянно чувствуем, что это даётся нам тяжело: всё меньше радости от улыбки ребёнка, какая-то апатия наваливается то и дело, злимся на сбежавшую кашу, а форс-мажоры просто выматывают. Чаще всего ничего не хочется делать, мы будто начинаем экономить энергию. И если в этот момент позволить маме денёк отдохнуть, отоспаться и вкусно поесть, а главное, побыть без ребёнка, то она быстро восстановится и сможет снова улыбаться малышу и радоваться жизни.

Бьём тревогу!

Но вот если существующее состояние приправить дополнительными стрессами: разногласиями с супругом, требовательными и везде сующими свой нос бабушками, собственными проблемами со здоровьем, то можно получить более тяжёлую картину. Внутри как будто всё сдаётся, и мы больше не можем делать самые обычные вещи: не можем нормально спать (очень хочется спать, а уснуть не получается), есть и чувствовать вкус еды, кто-то теряет аппетит, а кто-то, наоборот, начинает с удвоенной силой есть сладкую, калорийную пищу, портятся сексуальные отношения с мужем. Но самое страшное, что в этой ситуации отдых уже не помогает. Даже если матери удаётся урвать себе час или день без детей, то в это время она чаще всего будет просто сидеть и смотреть в одну точку либо плакать от отчаянья, что у неё не получается отдохнуть. Ребёнок и его нужды уходят на 10-й план, мы машинально меняем подгузники, кормим и даже улыбнуться уже не в состоянии.

Внутренний перелом

И если здесь не помочь, не попытаться вытащить женщину из этого состояния, то дальше мать просто ломается внутри. Она становится холодной и иногда даже жестокой. Ей может быть совершенно всё равно, что ребёнок плачет. Напрочь отключаются эмпатия и способность сострадать. В тяжёлых случаях мать может стать жестокой в отношении своего ребёнка, проявлять агрессию. Внутри будто выжигаются все чувства, прогорает даже способность адекватно оценивать свои действия. Остаётся только обида и злость на весь мир, который видится женщине враждебным и лишённым человечности: муж становится «козлом», дети «дебилами», а соседи «конченными сволочами». Самые жестокие матери — это те, которым не удалось вынырнуть и глотнуть воздуха в своём материнстве. Если не было помощи и поддержки, не хватило дерзости и упорства отвоевать себе отдых или окружение настолько топило мать виной и вот этим: «Терпи, нечего ныть!», то внутри женщины образуется выжженная пустыня, где правят бал агрессия и обида на всех.

Как помочь?!

Эмоциональное выгорание проще предупредить, чем лечить. Т.е. в самом начале, когда мы теряем радость родительства и начинаем тяжело дышать в своём материнстве, просто дать себе тайм-аут, выходной:

Отдать ребёнка мужу, бабушке или няне и побыть одной.

Обеспечить себя вкусной едой, которую вы любите, даже если это пицца и картошка фри.

Дать себе возможность выспаться.

Прогуляться, если хочется — встретиться со своими друзьями, сходить в кино, посвятить вечер своим взрослым развлечениям.

Поныть. Это очень немодно и даже осуждаемо, но здорово помогает. Когда есть кому пожаловаться на свою нелёгкую материнскую долю, на непослушных детей и играющих в танчики мужей.

Главное, делать такие выходные для себя регулярно, хотя бы 1 раз в неделю. Тогда нервная система будет значительно устойчивее.

Мама — живой человек, который каждый день моет грязные попы и удовлетворяет нужды маленьких детей, и рано или поздно ей потребуется отдых. Если не доводить до критической массы и позволить себе один выходной в неделю, то вы не только сэкономите себе километр нервных клеток, но и останетесь стабильной и хорошей мамой своим детям. Хорошо бы ещё про это не забывали мужья и помогали нам оставаться живыми, а не выгоревшими мамами и жёнами.