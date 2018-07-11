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Как приучить ребенка к чтению?
Аист на крыше
11 июля 2018
Женский форум
Фото:
Аист на крыше
Ребёнок не читает?
Расскажем и покажем, как это исправить. Прикладные советы от мамы двух «читающих» мальчиков.
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