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Как приучить ребенка к чтению?
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Как приучить ребенка к чтению? 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Ребёнок не читает?
Расскажем и покажем, как это исправить. Прикладные советы от мамы двух «читающих» мальчиков.
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