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6 ошибок, которые родители совершают в воспитании детей
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6 ошибок, которые родители совершают в воспитании детей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите видео, и вы узнаете, что нельзя говорить ребенку, чтобы в будущем у него не сформировались комплексы.
Каждый родитель знает, как это непросто и ответственно — воспитывать своих детей. Важно не только научить ребенка быть вежливым, самостоятельным, привить любовь к труду. Не менее важно не навредить ему в процессе воспитания, ведь заставить его выполнить то или иное задание — не главное.
Помните, что все, что вы говорите своему ребенку и как с ним поступаете, формирует его отношение к людям. Все наши комплексы и страхи в основном идут из детства, поэтому так важно знать, каких методов воспитания ребенка лучше избежать ради его будущего.
В этом видеоролике проиллюстрированы шесть основных ошибок, которые часто совершают взрослые, когда пытаются как-то повлиять на непослушание своих детей.
Конечно, к этим методам родители прибегают только из лучших побуждений, думая, что все делают правильно, но это далеко не так.
Вспомните, всегда ли вы выполняли свои обещания, данные ребенку, случалось ли с вами такое, что вы дали слово малышу, а потом навалилось много работы, суета и спешка помешали вам его сдержать? Это одна из ошибок, которую совершают многие родители.
Об этой и других ошибках в воспитании вы подробно узнаете из ролика. Надеемся, эти советы будут для вас полезными!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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