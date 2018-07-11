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Учёные рассказали, как нельзя общаться с непослушными детьми
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Учёные рассказали, как нельзя общаться с непослушными детьми 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Британские врачи Х. Турджеон и Д. Райт опубликовали специализированную памятку для родителей, которые испытывают затруднения с воспитанием своих детей. Одним из самых интересных разделов текста стал список выражений, которые не следует использовать при воспитательной работе с несовершеннолетними, сообщает "РИА Новости".
Среди этих фраз — такие «популярные» высказывания, как «Ты меня уже достал!» или «Почему ты меня не слушаешь?», а также весь спектр укоров, обвинений и угроз, который часто входит в обиход отчаявшихся родителей.
Такие слова, по мнению учёных, не только не помогают справиться с плохим поведением детей, но и, напротив, вызывают большие проблемы в детской психике.
Специалисты рекомендуют родителям как бы «спускаться» до уровня детей и говорить с ними мягко, стараясь понять их чувства. Такой подход намного лучше зарекомендовал себя в деле воспитания.
Читайте также нашу статью: Не ругайте своих детей
Заглавное фото: iStockphoto
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