Логоритмика для детей — упражнения

В наше время существует множество методик для раннего и всестороннего развития малыша. Одна из наиболее универсальных и помогающих развить все возможности малыша — логоритмика. О том, что это такое, расскажем в этой статье.

Что такое логоритмика и зачем она нужна?

Логоритмика, она же логопедическая ритмика, — это комплекс упражнений, в которых сочетаются движения, музыка и небольшие стихотворения. Занятия проходят в игровой форме, чем доставляют немало удовольствия детям. Занятия логоритмикой очень полезны и производят массу положительных эффектов:

у ребенка развивается чувство ритма;

улучшается ориентация в пространстве;

ребенок учится лучше управлять своим телом;

развивается слуховое внимание и слух в целом;

происходит расширение словарного запаса;

ребенок приучается к физической активности и, как следствие, к здоровому образу жизни;

улучшается мимика.

Также не стоит забывать о приятных бонусах — в виде еще одной возможности весело и интересно провести время со своим малышом и приятных эмоций, которые получит ваш ребенок в процессе занятия логоритмикой.

Подготовка к занятиям

Есть несколько нюансов, о которых нужно помнить, чтобы занятия принесли пользу и удовольствие. Ритм — прежде всего. При выполнении упражнений следуйте одному четкому ритму во всем: речи, движениях, музыке. Ритм должен быть комфортным для вас и для вашего ребенка. Регулярность и постоянство. Занятия нужно устраивать ежедневно, по возможности в одно и то же время дня. Так малыш быстрее привыкнет к занятиям, да и вам будет проще распланировать дела на день. Занятия не должны длиться более 30 минут. Музыка нужна всегда. Это одна из главных составляющих занятий. Поэтому озаботьтесь этим заранее: загрузите плейлисты с детскими песенками, саундтреками из любимых мультфильмов или классических произведений для детей. Яркость и наглядность. Чтобы максимально завлечь ребенка в занятия по логоритмике, вам потребуются игрушки и картинки. Также вы можете оборудовать специальный уголок для игр, украсив его цветной тканью, рисунками и разными колокольчиками или любыми другими, издающими звук предметами. Еще хорошо подойдут простые маски, кулоны или головные уборы из полоски бумаги с картинкой на ней. Во время занятий вы можете менять их от упражнения к упражнению. Терпение и труд. В первое время малыш может не успевать за вашим темпом или неохотно выполнять задания. Не нужно ни в коем случае подгонять его, и уж тем более ругаться. Попробуйте снизить темп либо поменять упражнения, на которых ребенок проявляет меньше активности.

Упражнения для детей

В возрасте до 3 лет пока сложно говорить о полноценных занятиях по логоритмике, поскольку ребенок, особенно до года, еще не все умеет. Однако вполне подойдет массаж и самые простые пальчиковые игры под детские песенки: «Сорока-белобока», «Мальчик-пальчик, где ты был?» и т. д. Когда ребенок уже научится сидеть, можете подключать «Ладушки». Цель занятий в таком возрасте — подготовить ребенка к будущим занятиям и усилить связь с мамой. Если ваш малыш в возрасте 3 лет, то самое время начинать занятия, поскольку сейчас они будут выполнять задачи логоритмики. Дети уже смогут выполнить следующие упражнения. Ходьба в разных направлениях. Под ритмичную музыку начинать маршировать по кругу. Затем походить на носочках, потом на пяточках. Далее можно походить по диагонали. Главное — не менять ритм. Пальчиковые игры. Здесь добавляются ритмические похлопывания и повторения. Например, игра «Дождик». Одну ладошку выставить вперед и начать бить по ней одним пальчиком, приговаривая: «Вот пошел дождик, сначала одна капелька», — затем, добавляя по пальчику, называть новое количество «капелек», а когда соберутся все пять пальчиков, хлопайте в ладоши, приговаривая: «А вот ливень пошел!». После можете убавлять по пальчику и в конце сказать, что дождик кончился. Игры с музыкальными инструментами. Здесь подойдут маракасы, которые можно сделать из пластиковых бутылок и крупы. Трясти ими под музыку — сначала на уровне груди, потом над головой, потом опять на уровне груди, чередовать 5–7 раз. Также можно просто постучать по ксилофону в такт музыке. Дыхательные упражнения. Как правило, в такого рода упражнениях задача детей сдуть какой-либо предмет. Например, игра «Снежинка». На выставленную вперед ладошку положить небольшой кусочек ваты, а затем предложить ребенку сдуть его, повторяя за вами. Игры на развитие артикуляции. Здесь дети имитируют звуки предметов или зверей, протягивая гласные, согласные звуки или целые слоги. Например, игра «Ветер». После фразы «Ветер дует громко в уши» вытянуть губы трубочкой и тянуть звук «у», затем после фразы «облака плывут над сушей» поднять руки над головой, махать ими, протягивая звук «о», после постучать по ладони пальцем, приговаривая «пошел дождь, и даже гномики…», затем присесть, сделав руки «домиком» над головой, и после фразы «…быстро спрятались все в домики» протянуть звук «а». В возрасте 5–6 лет также можно продолжать занятия по логоритмике, только теперь упражнения должны быть чуть сложнее, а стихи, их сопровождающие, длиннее. Логоритмика сможет принести массу пользы и удовольствия вам и вашему ребенку. Главное, подойти к занятиям с фантазией и изрядной долей терпения, и все у вас получится!