Соцсети резко отреагировали на мать, укачивающую малыша с пивом

Молодая мамочка из Австралии стала знаменитой, сумев одновременно укачать ребёнка и выпить бутылку пива. Вирусное видео традиционно разделило интернет на два противоборствующих лагеря, сообщает "Lenta.ru"

Ролик с изображением австралийской туристки, отдыхающей на популярном индонезийском курорте Бали, быстро разошёлся среди пользователей социальных сетей.

На видео женщина стоит на летней площадке одного из местных баров, смотрит на морской побережье и укачивает рыдающего младенца. В какой-то момент мамочка, продолжая укачивать малыша, двумя глотками выпивает целую бутылку пива.

Многие пользователи интернета сильно возмутились увиденным зрелищем и прозвали молодую маму «непутёвой». С другой стороны, многие похвалили женщину за ловкость и за то, что она хотя бы помнит, где её ребёнок — в отличие от многих других нерасторопных туристов.

Сам ролик: Просмотреть.

Читайте также: Можно ли беременным употреблять алкоголь?

Фото: instagram / samnorwood