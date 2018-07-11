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Отчет о работе горячей линии «Помощь уставшим мамам» Июнь 2018
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Отчет о работе горячей линии «Помощь уставшим мамам» Июнь 2018 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Звонки
На горячую линию психологической поддержке женщин «Аиста на крыше» за июнь было получено 110 звонков. Из них 20% — это запрос на информацию по работе самой линии, а так же вопросы по врачебным, юридическим, материальным и жилищным проблемам, которые перенаправлялись к профильным специалистам. Психологических консультаций было проведено 75%.
Из них — информационные звонки:
Откуда о нас узнали
В этом месяце мы начали спрашивать, откуда о нас узнали. Пока ответов на этот вопрос мало, и картина выглядит следующим образом: через Интернет или через фонд «Милосердие».
< style="text-align: left;">Города и регионы>
В этом месяце за психологической помощью стали больше обращаться из Новосибирска и Краснодара. Новосибирск при этом по активности сравнялся с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом.
Причины сомнений в сохранении беременности
В этом месяце был обнаружен новый фактор при сомнении в сохранении беременности — конфликт с отцом ребёнка и неготовность к одинокому материнству.
Семейное положение
Как обычно, более половины позвонивших состоят в браке.
Социальное положение
Более половины позвонивших находятся в декретном отпуске.
Пол  В июне почти 6% позвонивших — заботливые отцы и мужья. Это говорит о том, что для них ценна семья, отношения с женой и детьми.
Возраст
В июне нам звонили люди в возрасте от 17 до 55 лет, в основном в 25 лет, больше всего звонков с 23 до 35 лет.
Первичные, повторные, постоянные
В этом месяце нам звонили в основном уже знакомые с нами абоненты.
Беременные и не беременные
17% позвонивших нам — беременные женщины либо будущие отцы.
Количество детей
Включая текущую беременность, у 70% позвонивших один ребёнок, у четверти — 2 детей, также были звонки матерей трёх и четырёх детей.
Возраст детей
В основном нам звонили мамы детей до года.
Возраст детей до года
Было особенно много звонков матерей четырёхмесячных детей.
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Женский форум
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