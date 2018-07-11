Мама пожаловалась на групповое онлайн-изнасилование первоклассницы

Мама американской первоклассницы пожаловалась на групповое изнасилование в онлайн — видеоигре. Подробности передаёт "Лента.ру"

Как рассказала Эмбер Петерсон, персонажа её семилетней дочки изнасиловали трое пользователей игрового портала Roblox. О подробностях она рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, её дочь развлекалась игрой на планшете, пока сама она занималась чтением.

Но в какой-то момент девочка подошла к маме и указала на экран — там двое неизвестных, как заявила Эмбер, «жестоко насиловали аватар её милой и невинной дочери». После этого проходившая мимо женщина подошла и попрыгала на теле персонажа.

Женщина призвала родителей по всей стране удалить эту игру. Её запись сразу же собрала порядка шести тысяч перепостов.

Американская общественность возмутилась произошедшим на одной из популярнейших в США игровых платформ.

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