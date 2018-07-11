Ещё
Мама пожаловалась на групповое онлайн-изнасилование первоклассницы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мама пожаловалась на групповое онлайн-изнасилование первоклассницы 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
Мама американской первоклассницы пожаловалась на групповое изнасилование в онлайн — видеоигре. Подробности передаёт "Лента.ру".
Как рассказала Эмбер Петерсон, персонажа её семилетней дочки изнасиловали трое пользователей игрового портала Roblox. О подробностях она рассказала в социальных сетях.
По словам женщины, её дочь развлекалась игрой на планшете, пока сама она занималась чтением.
Но в какой-то момент девочка подошла к маме и указала на экран — там двое неизвестных, как заявила Эмбер, «жестоко насиловали аватар её милой и невинной дочери». После этого проходившая мимо женщина подошла и попрыгала на теле персонажа.
Женщина призвала родителей по всей стране удалить эту игру. Её запись сразу же собрала порядка шести тысяч перепостов.
Американская общественность возмутилась произошедшим на одной из популярнейших в США игровых платформ.
Читайте нашу статью о влиянии мировой паутины на детей: Ребенок и интернет
Заглавное фото: Depositphotos / focuspocusltd
Аист на крыше: последние новости
Задержка психического развития у детей Правда ли, что беременные глупеют? Логоритмика для детей – упражнения
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Швеции вводят официальное согласие на интим
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке17
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет60
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»55
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение