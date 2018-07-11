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Многодетные могут раньше выйти на пенсию
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Многодетные могут раньше выйти на пенсию 

Аист на крыше 11 июля 2018
Фото: Аист на крыше
С инициативой по поправкам в пенсионное законодательство выступили члены комиссии Общественной палаты по делам семьи. Суть их идеи заключается в том, чтобы дать многодетным родителям возможность досрочного выхода на пенсию, сообщает "РИА Новости".
За каждого воспитанного ребёнка пенсионный возраст предлагается снижать на один год, но не больше, чем на пять лет в целом.
Кроме того, отдельные льготы предлагается ввести для родителей детей-инвалидов.
Среди других инициатив членов палаты — увеличение периода ежемесячных выплат по уходу за детьми и введение фиксированной доплаты к пенсии для матерей, родивших более одного ребёнка.
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Заглавное фото: i love images / Alamy
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