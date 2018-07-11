Многодетные могут раньше выйти на пенсию

С инициативой по поправкам в пенсионное законодательство выступили члены комиссии Общественной палаты по делам семьи. Суть их идеи заключается в том, чтобы дать многодетным родителям возможность досрочного выхода на пенсию, сообщает "РИА Новости"

За каждого воспитанного ребёнка пенсионный возраст предлагается снижать на один год, но не больше, чем на пять лет в целом.

Кроме того, отдельные льготы предлагается ввести для родителей детей-инвалидов.

Среди других инициатив членов палаты — увеличение периода ежемесячных выплат по уходу за детьми и введение фиксированной доплаты к пенсии для матерей, родивших более одного ребёнка.

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